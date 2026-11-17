Япония вдигна изтребители, след като два предполагаеми руски военни самолета навлязоха във въздушното пространство на страната край остров Окиношима в префектура Фукуока. Според японското Министерство на отбраната самолетите са се появили малко след 4:00 часа местно време във вторник.

Самолетите са били предупредени от японски пилоти и към тях са предприети други неуточнени действия. Те обаче са продължили полета си, преминали са през протока Цушима, след което са се насочили между остров Йонагуни и Тайван към западната част на Тихия океан. Японските власти не са съобщили моделите на летателните апарати.

„Нарушаването на националното ни въздушно пространство от руски самолети е не само тежко посегателство срещу суверенитета на страната, но и заплаха за сигурността ни. То е напълно неприемливо“, заяви главният секретар на японското правителство Минору Кихара.

Кихара съобщи, че Токио е отправил „много остър протест“ до Русия по дипломатически канали. Москва не е представила публична позиция по японското обвинение в публикуваните до момента съобщения.

Ръст на полетите на руски военни самолети

Руски военни самолети редовно извършват полети в международното въздушно пространство около Япония. Според данни на японските Сили за самоотбрана между април и септември изтребители са били вдигани 442 пъти заради приближаващи чужди летателни апарати, спрямо 265 пъти през същия период на 2025 г.

Китайските самолети са били причина за 285 от тези излитания, а руските - за 152. Реакциите срещу руски самолети са се увеличили със 158% на годишна основа. До този инцидент японските власти не бяха съобщавали за неразрешено навлизане в териториалното въздушно пространство през първата половина на финансовата 2026 г.

Напрежение преди срещата на върха

Инцидентът се случва в момент на засилена военна активност около Япония. През юни над 10 китайски и руски военни самолета, сред които руски бомбардировачи Ту-95 и китайски Н-6, са извършили полети край Япония и Южна Корея. Тогава Токио определи съвместните операции на Москва и Пекин като разширяване и засилване на военната им активност в близост до страната.

Новото нарушение е регистрирано преди планираната за четвъртък среща между руския президент Владимир Путин, китайския лидер Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън. Японското правителство вече заяви, че следи внимателно подготовката за срещата и развитието на регионалната обстановка.

Източници: japantimes.co.jp, nampa.org, stripes.com