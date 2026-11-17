Руската противовъздушна отбрана е унищожила още 20 безпилотни апарата, летели към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. Така общият брой на неутрализираните дронове от началото на атаката вечерта на 16 ноември достигна 270. Руските власти определят безпилотниците като украински.

„Специалисти от аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки“, заяви Собянин.

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Атаката е започнала в 20:11 часа московско време на 16 ноември. Към 02:46 часа на 17 ноември кметът вече беше съобщил за 250 унищожени дрона. Новите 20 апарата увеличават броя до 270, посочва РБК.

Ограничения по московските летища

На фона на атаката бяха въведени ограничения за приемането и изпращането на самолети на четири московски летища. Шереметиево е възобновило работа в нормален режим, докато Внуково, Домодедово и Жуковски обслужват полети по съгласуване с компетентните органи.

В съобщенията на московските власти не се посочват данни за жертви или конкретни щети по инфраструктурата. Спасителни екипи са изпратени на местата, където са паднали отломки.

Поредица от атаки срещу региона

Нова масирана атака срещу Московския регион беше отчетена и на 13 ноември. Тогава, по данни на Собянин, към столицата са летели 467 дрона, като 144 от тях са били унищожени на подлета към Москва.

Последните съобщения засега отразяват данните на руските власти. Няма публикувана независима оценка на броя на използваните дронове или на нанесените поражения.

Източници: rbc.ru, interfax.ru, m24.ru