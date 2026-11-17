Севернокорейският лидер Ким Чен-ун инспектира туристическа зона в град Самджийон, близо до границата с Китай, на фона на спекулациите, че може да посети съседната държава. Посещението е било извършено в неделя и понеделник, 15 и 16 ноември, съобщи севернокорейската държавна медия KCNA.

Ким е разгледал реконструираното летище в Самджийон, строителството на туристическа железопътна линия и ски курорт в района на планината Пуктапексан. В туристическата зона се изграждат хотели, хижи и жилища. Според KCNA лидерът е оценил съоръженията и сградите като „безупречни“ и достойни за най-висока оценка.

Спекулации за пътуване до Китай

Посещението привлече внимание заради предстоящото пътуване на американския президент Доналд Тръмп до Китай. Тръмп заяви, че може да се срещне с Ким Чен-ун в рамките на визитата си, но подчерта, че това зависи от китайския президент Си Цзинпин. „Ще се видя с президента Си, ще се видя с президента Путин и може да се видя и с председателя Ким“, каза Тръмп пред журналисти.

Американският президент ще бъде в Шънджън на 18 и 19 ноември за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Там са планирани разговори между Тръмп, Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин. Асошиейтед прес съобщи, че евентуална среща с Ким би дала възможност на Вашингтон да възобнови опитите за диалог със Северна Корея по ядрената ѝ програма.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също допусна възможност за разговор между Путин и Ким, ако севернокорейският лидер пристигне в Китай. Информацията беше предадена от руската агенция „Интерфакс“.

Няма потвърждение за визита

Нито Пхенян, нито Пекин са потвърдили, че Ким Чен-ун планира да премине китайската граница. Публикуваното съобщение за инспекцията в Самджийон не посочва предстоящо международно пътуване или среща с чуждестранен лидер.

Южнокорейското министерство на обединението следи и посещението на високопоставена севернокорейска делегация в Москва. Тя е начело с партийния секретар Чо Йон-уон и пристигна в Русия дни преди срещата на Тръмп, Си и Путин. Според южнокорейското ведомство съставът на делегацията, която представлява едновременно партията и правителството, заслужава особено внимание.

Самджийон е в провинция Рянган и се намира в близост до китайската граница и планината Пектусан. Районът е сред приоритетните туристически проекти на севернокорейското ръководство, но посещението на Ким само по себе си не потвърждава намерение за пътуване до Китай.

Източници: internazionale.it, en.yna.co.kr, apnews.com