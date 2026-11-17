Кремъл отхвърли сравненията между предстоящата тристранна среща на лидерите на Русия, Китай и САЩ в Шънджън и Ялтенската конференция от 1945 г. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи аналогията като „игри на политолози“ и заяви, че тя няма общо с реалността.

„Да се твърди, че някой възнамерява да решава съдбата на света – това със сигурност не е Русия и със сигурност не е Китай. Не искаме никой да решава нашата съдба и никога няма да се опитваме да решаваме съдбата на други“, каза Песков, цитиран от Ройтерс.

По думите му Русия и Китай подкрепят многополюсен световен ред, при който решенията не се налагат на други държави. Песков определи предстоящите разговори като „много важна среща“, но подчерта, че няма основания тя да бъде поставяна наравно с преговорите между Съветския съюз, САЩ и Великобритания в края на Втората световна война.

Първа среща между тримата лидери

Президентите Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп ще се срещнат на 19 ноември в Шънджън в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Китайското външно министерство потвърди датата и мястото на 16 ноември.

Това ще бъде първата лична тристранна среща между лидерите на Китай, Русия и САЩ. Китайското външно министерство заяви, че разговорите ще включват задълбочен обмен по въпросите на световния мир и стратегическата стабилност. Говорителката Мао Нин определи срещата като събитие с „преломно значение“ и заяви, че по-добрата комуникация между трите държави е в техен общ интерес.

Точният дневен ред все още не е обявен. Според американски представители сред темите са ядреното разоръжаване и войната в Иран. Доналд Тръмп обаче заяви, че възнамерява да обсъди с Путин и Си Дзинпин и войната в Украйна. Асошиейтед прес съобщи, че по-рано американски служители са посочили, че Вашингтон предпочита разговорите за Украйна да останат извън тристранния формат.

Защо се появи аналогията с Ялта

Ялтенската конференция се провежда през февруари 1945 г. в Крим с участието на американския президент Франклин Рузвелт, британския премиер Уинстън Чърчил и съветския лидер Йосиф Сталин. На нея са обсъждани следвоенното устройство на Европа, окупационните зони в Германия и плановете за създаване на Организацията на обединените нации.

Сравненията с Ялта се появиха заради участието на трите най-големи ядрени сили в предстоящата среща и опасенията, че те могат да обсъждат глобални конфликти без присъствието на други засегнати държави. Украинският президент Володимир Зеленски вече предупреди, че не желае срещата да се превръща в ново преразпределение на сферите на влияние.

Източници: streetinsider.com, apnews.com, channelnewsasia.com