Японското правителство е решило да назначи 63-годишния дипломат Хидеки Уяма за нов посланик в Русия. Решението е обявено в уведомление за кадрови назначения, публикувано от японското Министерство на външните работи.

Уяма ще замени Акира Муто, който заема поста от октомври 2023 г. Новият посланик има дългогодишен опит в отношенията с Москва. Той е работил в посолството на Япония в Русия, бил е директор на отдела за Русия и е ръководил Европейското бюро на външното министерство.

Дипломат с опит по руските въпроси

Хидеки Уяма е роден на 14 декември 1962 г. в Токио. Завършил е Юридическия факултет на Токийския университет и постъпва във външното министерство през 1988 г.

В кариерата си е бил посланик на Япония в Дания, както и посланик със специални ресори, свързани с правата на човека, международния мир и Антарктическия договор. Като ръководител на Европейското бюро той е участвал в координацията на японските санкции срещу Русия след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Назначението идва в момент на продължаващо напрежение между Токио и Москва. Споровете около Южните Курилски острови, руските действия в Украйна и санкциите на Япония доведоха до сериозно влошаване на двустранните отношения. През последните месеци Русия многократно привикваше японския посланик заради действия и изявления на японското правителство.

Токио оставя отворен канал за диалог

Японското външно министерство посочва, че смяната на посланика не означава отказ от дипломатически контакти с Москва.

Япония не отрича самия диалог и не разчита единствено на натиск. Независимо кой е посланик, позицията на Япония няма да се промени.

Очаква се Уяма да поеме мисията в Москва в среда, в която възможностите за политически диалог са ограничени, но каналите за комуникация между двете страни остават необходими. Пред него ще стоят въпросите за сигурността в Далечния изток, териториалния спор и защитата на японските граждани и компании в Русия.

Източници: home.kingsoft.jp, apnews.com