Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Доналд Тръмп, планират среща с представители на Украйна и европейски държави в Берлин на 19 ноември. Основните теми ще бъдат гаранциите за сигурността на Киев и планът за следвоенното възстановяване на украинската икономика, съобщи Axios, позовавайки се на представител на американската администрация.

Според информацията целта е да бъдат разработени механизми, които да възпират бъдещи руски атаки срещу Украйна, както и конкретни идеи за възстановяване на страната. Срещата е планирана за четвъртък, но към момента не е обявен пълен списък на участниците.

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Американският представител е определил разговорите в Берлин и пътуването на Тръмп до Китай като „координирано дипломатическо усилие“. Уиткоф и Къшнър поддържат редовен контакт с украински и европейски представители, докато паралелно разговарят с Москва. Двамата се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва миналата седмица, а в понеделник са обсъдили следващите стъпки с неговия съветник по външната политика Юрий Ушаков.

Паралелно усилие с разговорите в Китай

На същия ден Доналд Тръмп ще бъде в Шънджън, където на полето на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество е планиран разговор с китайския президент Си Дзинпин и руския държавен глава Владимир Путин.

Според Асошиейтед прес Тръмп е заявил, че възнамерява да обсъди войната в Украйна с двамата лидери. „Ще говорим за любимата ми тема – Украйна“, каза американският президент пред журналисти преди отпътуването си за Азия. По-рано американски представители бяха посочили, че основният фокус на тристранната среща ще бъде върху ядреното разоръжаване и войната в Иран, без разговори за Украйна. Така дневният ред на срещата остава различно представен от Тръмп и от част от неговата администрация.

Къшнър: Необходими са конкретни гаранции

Къшнър заяви, че Вашингтон остава ангажиран с прекратяването на войната между Русия и Украйна. „Остават важни предизвикателства, а окончателното споразумение ще изисква трудни решения“, написа той в понеделник. По думите му САЩ напредват в координация с Русия, Украйна и Европа към резултат, който да сложи край на войната, да укрепи европейската сигурност и да създаде основа за траен мир.

В отделно изявление Къшнър посочи, че трайният мир изисква „подробни, приложими следвоенни договорености за сигурност“, които да намалят риска от нов конфликт. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че всяка бъдеща договореност трябва да включва силна украинска армия, подкрепа от НАТО и Европейския съюз и финансов план за възстановяване.

Зеленски също така отхвърли възможността Украйна да признае окупираните територии за руски или да поеме ангажимент за неутралитет. Предстоящата среща в Берлин трябва да покаже дали американските, украинските и европейските представители могат да оформят обща рамка за сигурността и възстановяването на страната.

Източници: axios.com, apnews.com, cbsnews.com