Британският премиер Анди Бърнам обяви, че Обединеното кралство ще търси по-тесни отношения с Европейския съюз и ще преговаря за подобряване на действащата сделка за Брекзит. В реч на банкета на лорд-кмета в Лондон той заяви, че досегашният модел не е изпълнил обещанията, дадени на британските избиратели.

„Брекзитът, който получихме, не проработи. Загубихме повече, отколкото спечелихме“, каза Бърнам.

Британският премиер свърза излизането от ЕС с по-широка тенденция към изолационизъм и протекционизъм. По думите му страната трябва да използва предстоящите разговори, за да възстанови практическото сътрудничество с най-близкия си икономически и политически партньор.

Разговори за търговия, енергетика и млади работници

Основният политически момент ще бъде срещата на върха между Обединеното кралство и ЕС в Брюксел на 20 ноември. Бърнам ще разговаря с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Очаква се страните да обсъдят споразумение за търговията с храни и напитки, което би трябвало да намали част от проверките и административните пречки за британските производители и износители. На дневен ред са още сътрудничество в енергетиката, свързване на системите за търговия с емисии и схема за младежка мобилност.

Предвижданата схема би позволила на млади хора от Великобритания и държавите от ЕС да работят за ограничени периоди от двете страни на Ламанша. Въпросът за университетските такси за европейски студенти обаче остава спорен и може да повлияе върху целия пакет от договорености.

Три условия за новата сделка

Бърнам заяви, че всяко ново споразумение трябва да отговаря на три условия. То трябва да бъде съвместимо с политическата програма на Лейбъристката партия, да подобрява действащата сделка за Брекзит и да носи осезаеми ползи за районите, които според него дълго време са били пренебрегвани.

Правителството представя инициативата като опит за намаляване на разходите и бюрокрацията за фермерите, хранителната промишленост и бизнеса. В официалното съобщение за срещата в Брюксел Бърнам определи действащата сделка като недостатъчна и заяви, че по-тесните връзки с Европа трябва да се усещат от семействата и компаниите.

Новият пакет все още не е договорен. Британското правителство и ЕС продължават преговорите, а срещата на 20 ноември трябва да определи следващите стъпки по процеса на „рестартиране“ на отношенията след Брекзит.

Източници: apnews.com, news.sky.com, theguardian.com