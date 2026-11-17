Германският канцлер Фридрих Мерц отново е последен в класацията на INSA за популярността на водещите политици в страната. Той получава 2,40 точки по скала от 0 до 10 и остава на същата позиция спрямо предходното изследване.

Проучването е проведено между 13 и 16 ноември, а в него са подредени 20 германски политици. Начело за пореден път е министърът на отбраната Борис Писториус от Германската социалдемократическа партия с 5,01 точки. След него се нареждат министър-председателката на Мекленбург-Предна Померания Мануела Швезиг с 4,44 точки и министър-председателят на Баден-Вюртемберг Кем Йоздемир от „Зелените“ с 4,40 точки.

Вюст изпревари Зьодер

Най-същественото разместване в горната част на списъка е между Хендрик Вюст и Маркус Зьодер. Министър-председателят на Северен Рейн-Вестфалия се изкачва на четвърта позиция с 4,34 точки, докато баварският премиер пада до петото място с 4,19 точки.

Вюст подобрява резултата си най-вече сред привържениците на „Зелените“, където подкрепата за него се увеличава с пет процентни пункта. Той управлява Северен Рейн-Вестфалия от 2022 г. в коалиция със „Зелените“. Сред избирателите на ХДС/ХСС обаче Зьодер остава най-популярният политик с 67,4% одобрение.

Мерц е последен, Крупала – предпоследен

Непосредствено преди канцлера е съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ Тино Крупала с 3,31 точки. Лидерът на „Алианс за разум и справедливост“ Сара Вагенкнехт е на 18-о място с 3,48 точки.

Отделна оценка на INSA, цитирана от „Билд“, показва, че 24% от анкетираните одобряват работата на Мерц, докато 67% я оценяват отрицателно. Така ниската лична популярност на канцлера се съчетава с неблагоприятни данни и за политическата подкрепа към управляващия блок.

В актуалната сонда за партийни предпочитания „Алтернатива за Германия“ получава 28%, а ХДС/ХСС – 19%. Свободната демократическа партия остава под петпроцентната бариера с 4,5%. Ръководителят на INSA Херман Бинкерт коментира пред „Билд“:

„Общо 14,5% от гласовете се насочват към партии, които не успяват да преминат петпроцентната бариера.“

Класацията показва разликата между институционалната позиция и личното обществено одобрение. Мерц ръководи федералното правителство, но остава последен сред изследваните национални и регионални политически лидери, докато Писториус запазва първото място.

Източници: bild.de, welt.de, en.royanews.com