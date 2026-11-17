Швейцария е готова да приеме нов кръг преговори за Украйна, но срещата все още няма нито определена дата, нито окончателно място. Берн е посочил Женева като предпочитан вариант, докато Европейският съюз също заяви, че може да бъде домакин на многостранни разговори в Европа.

Готовността на Швейцария беше потвърдена от говорителя на швейцарското външно министерство Пиер-Ален Елчингер. По думите му страната подкрепя „всяка дипломатическа инициатива, насочена към постигането на справедлив и траен мир в Украйна“ и поддържа контакти с всички страни по конфликта.

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Швейцарският външен министър Иняцио Касис заяви, че Берн иска да помогне за възстановяването на мирния процес. „Искаме да дадем своя принос, за да бъдат мирните преговори отново задвижени“, каза Касис.

Женева е предпочитаният вариант

Касис посочи Женева като място, където Швейцария би искала да се проведе нов кръг разговори между Украйна, Русия и САЩ. Той обаче уточни, че швейцарското правителство все още не е взело решение за организирането на мирна конференция.

„Все още нищо не е решено. Продължаваме упорито да работим зад кулисите, а всичко може да се промени“, заяви Иняцио Касис.

По-рано швейцарският съветник по сигурността Габриел Люхингер посети Киев и Москва. Касис не съобщи подробности за разговорите, като посочи, че следващите конкретни стъпки са поверителни.

ЕС също предлага домакинство

Европейската комисия заяви, че Европейският съюз е готов да приеме многостранни преговори в Европа, включително с участието на руска делегация. Говорителят на комисията Паула Пиньо обаче уточни, че конкретни места за срещата все още не са обсъждани.

„Готови сме да преминем към многостранен формат на разговорите. Не са обсъждани конкретни места. Все още не сме стигнали дотам“, каза Пиньо.

Последният кръг разговори между делегациите на Украйна, Русия и САЩ се проведе в Абу Даби на 10 и 11 ноември. След срещата беше съобщено, че по някои въпроси е постигнато взаимно разбиране, но по други разногласията остават.

Швейцария вече подпомагаше американското посредничество между Москва и Киев в Женева. Като председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа през 2026 г. Берн заявява, че може да използва дипломатическите си канали за подкрепа на преговорния процес. Касис обаче подчерта, че основната роля на посредник трябва да остане за САЩ.

Източници: swissinfo.ch, en.apa.az, economictimes.indiatimes.com