Двадесет години от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз ще бъдат отбелязани с церемония в Европейския парламент в Брюксел. Двете държави стават членове на Общността на 1 януари 2007 г., с което броят на страните в ЕС достига 27.

Събитието е под мотото „Споделено пътуване, общо бъдеще“. Официално обръщение се очаква да направи председателката на Европейския парламент Роберта Мецола. Сред поканените е бившият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

Гости от България и Румъния

В Брюксел се очаква да присъства Симеон Сакскобургготски, който като министър-председател подписва договора за присъединяване на България. Поканена е и Меглена Кунева – първият български еврокомисар и главен преговарящ с Европейския съюз.

В програмата са включени български и румънски евродепутати. Сред румънските представители са Калин Попеску-Търичану, премиер на страната по време на присъединяването, и Мирча Джеоана, който тогава е министър на външните работи. Сред гостите е посочен и медалистът по математика и информатика Андрей Стефанов.

Церемонията в Европейския парламент

Откриването ще бъде с химните на България, Румъния и Европейския съюз. Българският химн ще бъде изпълнен от тенора Росен Ненчев.

Договорът за присъединяване на България и Румъния е подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург, а влиза в сила на 1 януари 2007 г. С присъединяването на двете държави Европейският съюз се разширява до 27 членове.

Източници: bnrnews.bg