Украйна, САЩ и европейски представители са провели първи съвместни онлайн разговори за прекратяване на войната с Русия. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, като уточни, че от американска страна са участвали специалните пратеници Джаред Кушнер и Стив Уиткоф.

Европейската страна е била представена от Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша, както и от Европейската комисия, Европейския съвет и НАТО. По думите на Зеленски това е първото участие на пълния европейски екип, определен за бъдещите разговори с Москва.

„Разговорът беше труден, но очакваме в Берлин да изработим конкретни общи стъпки в преговорния процес“, заяви Зеленски.

Украинският президент добави, че дипломатическите усилия продължават и че Киев се нуждае от „достойно приключване на войната и гаранции за сигурност за Украйна“.

Следваща среща в Берлин

Присъствена среща на преговорните екипи е планирана за 19 ноември в Берлин в рамките на т.нар. коалиция на желаещите. Според Зеленски там трябва да бъдат обсъдени конкретни съвместни действия, свързани с бъдещия преговорен процес.

Американският пратеник Джаред Кушнер потвърди провеждането на разговорите. Той заяви, че Вашингтон, Киев и европейските партньори напредват към резултат, който да сложи край на войната, да укрепи европейската сигурност и да създаде основа за траен мир.

„Важното е двете страни да чуят пряко опасенията и предложенията си“, написа Кушнер, имайки предвид необходимостта от пряк диалог между Европа и Русия.

Москва не потвърждава разширяването на формата

В същия ден Кушнер е разговарял с Юрий Ушаков, помощник на руския президент Владимир Путин, за следващите стъпки в преговорите. Според Кушнер сред основните теми са гаранциите за сигурност на Украйна, пътят на страната към членство в Европейския съюз и следвоенното възстановяване.

Москва обаче не е потвърдила, че е съгласна с прякото участие на Европа в бъдещите преговори. Ушаков е заявил, че разширяването на формата не е било съгласувано с Русия и че въпросът може да бъде обсъден, ако европейските държави представят ясни и съдържателни предложения.

Предишният кръг от разговори между Русия, Украйна и САЩ се състоя в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Това бяха първите подобни преговори от девет месеца. След срещите с Путин в Москва Кушнер и Уиткоф заявиха, че Европа ще участва в следващия кръг, но руската страна впоследствие оспори, че е постигнато такова съгласие.

Източници: streetinsider.com, amp.dw.com, axios.com