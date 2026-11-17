Последните удари по Кримския мост показват, че Русия не е успяла да осигури надеждна защита на един от най-важните си стратегически обекти, съобщава OBOZ.UA, позовавайки се на оценка на Института за изследване на войната. Според публикацията украинските сили са нанесли три точни удара по съоръжението.

„Подобни повреди са недопустими за обект, който трябва да бъде под засилена охрана“, е изводът, приписан на анализаторите от ISW. Институтът разглежда атаката като част от по-широка украинска кампания срещу руските логистични маршрути и противовъздушната отбрана.

Натиск върху руската логистика

Кримският мост е важен както за икономическите връзки на Русия с окупирания полуостров, така и за снабдяването на руското военно формирование там. Според ISW атаката е била предшествана и съпроводена от удари на украинските сили в Южна Русия, както и в акваториите на Черно и Азовско море.

Говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук обяснява успеха на тези операции със системната кампания за потискане и унищожаване на руските системи за противовъздушна отбрана в окупирания Крим.

Русия поддържа връзката си с Крим по два основни маршрута – през моста над Керченския проток и по сухопътен коридор, преминаващ през окупираните части на Донецка, Запорожка и Херсонска област. При прекъсване или повреждане на единия маршрут товарът върху другия нараства, което усложнява военните доставки.

Взривове и ограничения на движението

Вечерта на 16 ноември в окупирания Крим е започнала серия от взривове. Окупационните власти са заявили за нова атака срещу Кримския мост, а движението по съоръжението е било ограничено. Преди това мостът е бил затворен за движение и през нощта срещу 16 ноември.

Сателитни снимки, публикувани след ударите, са показали повреди по пътното платно на най-малко две места. Видеоматериали и изображения, разпространени от OSINT канали, показват и деформация на конструктивен елемент. Независимо потвърждение на всички публикувани оценки за мащаба на щетите към момента не е представено.

Атаката предизвика критики в руското информационно пространство. Радикално настроени блогъри обвиниха властите, че не са организирали ефективна защита на ключовата инфраструктура, и призоваха за нови удари по Украйна и по центрове за вземане на решения.

Източници: war.obozrevatel.com, zn.ua, focus.ua