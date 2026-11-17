Президентът на Украйна Володимир Зеленски допусна възможността военнослужещите на фронта да гласуват онлайн на бъдещи избори. В разговор с германската телевизия ZDF на 5 ноември той заяви, че вотът трябва да бъде справедлив и да даде възможност на всички граждани да участват. По думите му би било несправедливо представителите на военния сектор да останат извън изборния процес.

Зеленски посочи, че за дистанционно гласуване ще са необходими решения на Върховната рада и промени в законодателството. Той същевременно призна, че военнослужещи на предната линия смятат провеждането на избори в настоящите условия за технически невъзможно. Украинският президент предупреди и че избори по време на война могат да задълбочат разделението в обществото.

Законът не допуска гласуване от окопа

Според политолога Игор Рейтерович действащите правила предвиждат гласоподавателят лично да се яви в избирателна секция. Дистанционно подаване на вот чрез телефон или друга електронна система не е предвидено. Той определя идеята като неприложима при сегашните условия и смята, че евентуалното ѝ въвеждане би изисквало промени както в изборното законодателство, така и в Конституцията.

„Това е невъзможно да бъде реализирано при никакви обстоятелства в момента. Законът не предвижда друга форма освен личното явяване на гражданите в избирателната секция“, заявява Рейтерович пред „Фокус“.

Украинското законодателство забранява провеждането на президентски и парламентарни избори по време на военно положение. След прекратяването му ще е необходимо време за актуализиране на избирателните списъци, подготовка на секциите и организиране на кампанията. Рейтерович смята, че обявените по-рано от Зеленски 60 дни тишина няма да са достатъчни и че цялостната подготовка би отнела около шест месеца.

Киберсигурността е отделен риск

Председателката на управителния съвет на гражданската мрежа „Опора“ Олга Айвазовска също отхвърля тезата, че онлайн гласуването автоматично ще осигури участие на военните. Според нея военнослужещи, които продължително време изпълняват бойни задачи, често нямат надежден достъп до информация за кандидатите, програмите и политическите дебати.

Айвазовска посочва и рисковете за сигурността. Според Microsoft Digital Defense Report 2026 Украйна е първа в Европа и трета в света по брой кибератаки през първата половина на годината. При прекъсване на електрозахранването или комуникациите достъпът до електронна система за гласуване може да бъде нарушен, а тайната на вота да бъде поставена под съмнение.

Като по-реалистична алтернатива „Опора“ разглежда създаването на ограничен брой специални избирателни секции за военнослужещи при първите следвоенни избори. Те биха били възможни само ако обстановката позволява безопасно придвижване на военнослужещите и ако мащабът на бойните действия е значително по-малък.

Засега няма законово решение, което да позволява онлайн избори в Украйна. Идеята остава политически сигнал за търсене на начин военнослужещите да бъдат включени във вота, но не и готов механизъм за гласуване от фронта.

Източници: focus.ua