Краматорск и Славянск остават под украински контрол, но населението им е намаляло до десетки хиляди души, а градската инфраструктура е тежко повредена. Това описва унгарският журналист на свободна практика Болдизар Гьори в материал за CEPA след пътуване през двата града заедно със Сара – американка, служила като журналистка, преди да постъпи в украинските въоръжени сили.

По оценка на Сара в Славянск живеят около 20 000 души, а в Краматорск – приблизително 28 000. От Славянск официално напускат между 200 и 300 души седмично. Преди войната и двата града са имали по няколкостотин хиляди жители.

Краматорск и Славянск са сред най-големите градове в частта от Донецка област, която все още е под украински контрол. Според CEPA около 25% от територията на областта остава в украински ръце. Гьори определя двата града като ключови за руската цел да установи контрол над Донбас и посочва, че предаването на региона е основно искане на Кремъл.

Вода от цистерни и разрушени мостове

Двата града са въвлечени във войната още през 2014 г. През април същата година те са превзети от подкрепяни от Русия сили, а три месеца по-късно са освободени от украинската армия. След началото на пълномащабното нашествие са подложени на нови атаки, които засягат жилищни райони, пътища и ключови мрежи.

Повредени са електропреносната, водоснабдителната и топлопреносната инфраструктура – системи, от които зависи оцеляването на жителите през зимата. В Славянск общинска цистерна обикаля улиците и предупреждава за пристигането си със звънец. Хората излизат с бутилки, пълнят ги и ги отнасят до домовете си.

„Кажете на 80-годишен човек, който живее с пенсия от 80 долара месечно, да напусне и да намери жилище на друго място“, казва Сара.

По думите ѝ за възрастните хора и за тези без средства преместването е почти непосилно. Част от магазините и заведенията продължават да работят, но разрушените сгради, затворените обекти и повредените мостове променят ежедневието и движението в градовете.

Градове, превърнати в ориентири за атаки

При пътуването през Краматорск Сара посочва сгради, разрушени дни или месеци по-рано, изгорели автомобили и търговски обекти, чиито имена вече се използват като ориентири при атаките. В района са поразени и обекти, свързани с хуманитарна помощ. Църква, край която се е раздавала помощ, е била ударена от руска ракета.

Гьори посочва, че на 8 октомври 2026 г. в Краматорск са загинали 33 пътници в автобус. Той описва и продължаващата опасност от удари с малки FPV дронове по хора, домове, магазини и автомобили.

„Мислех, че след престоя си в Харков вече съм видяла всичко, свързано с разрушенията“, казва Сара. Опитът ѝ в Донецка област обаче променил тази представа.

Според нея украинските сили могат да попречат на Русия да превземе Краматорск и Славянск. В същото време тя предупреждава, че въпросът е колко сгради и услуги ще останат в градовете, ако разрушенията продължат.

Източници: unian.net, cepa.org