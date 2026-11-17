Една от арките на Кримския мост се е срутила след нова атака през нощта срещу 17 ноември. Заедно с нея е паднала и част от пътното платно, съобщава УНИАН. В района на Керченския мост са чути серия от мощни взривове около полунощ.

Сергей Аксьонов, назначеният от Москва ръководител на окупирания Крим, е потвърдил атаката и е съобщил, че движението по моста е преустановено. Той е призовал пътуващите да не планират преминаване по съоръжението и да коригират маршрутите си.

OBOZ.UA съобщава, че разрушената конструкция е арката на автомобилната част на моста. Публикувани кадри показват арката във водата под съоръжението, както и видими разрушения по моста. Точният размер на щетите и състоянието на останалите елементи все още не са обявени.

Нова атака ден след първите повреди

Кримският мост беше атакуван и на 16 ноември. Тогава автомобилното движение остана спряно близо 17 часа, преди да бъде възстановено в реверсивен режим. След първата атака бяха съобщени повреди по пътното платно и деформация на аркова конструкция.

Руската страна определи щетите от първия удар като ограничени. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че по моста има „незначителни повреди“ и че „работата по моста продължава“.

Новата атака поставя под въпрос възможността за бързо възстановяване на автомобилното движение. Към момента няма обявен срок за ремонт, нито официална оценка на щетите от руските власти. Данните за срутването на арката и падането ѝ във водата са съобщени от украински медии и се основават на публикувани видеокадри.

Източници: unian.net, war.obozrevatel.com