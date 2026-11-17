Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков се съгласи с оценката на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Русия действа по-меко в Украйна, и заяви, че Москва би могла да засили действията си.

„Може да се съгласим с президента Тръмп, защото може да се действа много по-жестоко“, каза Песков пред журналисти.

Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин би могъл да бъде много по-твърд към Украйна, но частично смекчава позицията си. Коментарът му беше последван от реакцията на говорителя на Кремъл, който потвърди, че според руската страна има възможност за още по-мащабни действия.

72 жертви при удара по хуманитарен център

Изявлението на Песков идва на фона на последните атаки срещу цивилна инфраструктура в Украйна. На 2 ноември бе атакуван с управляеми авиационни бомби хуманитарен център в Камишеваха, Запорожка област, докато там са се намирали хора, дошли за помощ.

Изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна администрация Михаил Семикин съобщи, че жертвите са 72. Четирима ранени продължават да се лекуват, а пета жена, която е била хоспитализирана, е починала.

Двуседмичната издирвателна операция е приключила, но все още се изяснява съдбата на четирима души, които са в неизвестност.

13 загинали при удара по гарата в Днипро

На 29 октомври бе нанесен удар с реактивни безпилотни летателни апарати по железопътната гара в Днипро. По данни на ръководителя на Днепропетровската областна администрация Александър Ганжа при атаката са загинали 13 души, а петима са били ранени.

Ударът е засегнал перон, на който са се намирали крайградски електрически влак и редовен пътнически влак. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че това не е първият руски удар по цивилното население на страната след свалянето на санкции срещу част от руските олигарси и представители на енергийния сектор.

Източници: unian.net