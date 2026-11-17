Продажбата на наденици на селски празници може да се превърне в данъчен въпрос за германските доброволни пожарни служби. От 1 януари 2027 г. се очаква да започне задължителното прилагане на новите правила за данъка върху добавената стойност към общините и други публични структури. Промените са свързани с параграф 2b от германския Закон за ДДС.

Според правилата общините и градовете по принцип ще бъдат облагани, когато извършват търговска дейност. Това може да засегне доброволни пожарни служби, ако те действат като част от общината, а не като независими сдружения. В такъв случай продажбата на братвурст на селски празник или друго местно събитие може да изисква начисляване на ДДС, подробна отчетност и издаване на документи за продажбите.

От 1 януари 2026 г. за храната, продавана в закусвални и ресторанти, се прилага намалена ставка от 7%. За засегнатите организации обаче новият режим означава не само потенциално данъчно задължение, но и допълнителна административна работа. Именно това предизвика критики от представители на местните власти и доброволческите организации.

Призив за изключения в Шлезвиг-Холщайн

В парламента на Шлезвиг-Холщайн ХДС, Зелените и СвДП поискаха правилата да бъдат отложени или да бъдат въведени допълнителни изключения за малки местни събития. Председателят на парламентарната група на СвДП Кристофер Фогт заяви: „Ако наденицата на великденския огън стане въпрос за данъчната служба, нещо сериозно се е объркало“.

Фогт призова правителството в Кил „спешно да подкрепи местните доброволци“. В парламентарния дебат депутатите настояха за практичен наръчник за общините и за правна защита на малките събития, организирани от доброволни пожарни служби, детски градини и училища. В подкрепа на инициативата се обявиха всички парламентарни групи в провинциалния парламент.

Северен Рейн-Вестфалия вече въведе изключение

В Северен Рейн-Вестфалия финансовият министър Маркус Оптендренк издаде разпореждане, с което продажбите на наденици от доброволни пожарни служби на техни празници се освобождават от ДДС. Решението се основава на вече съществуващ подход към продажбата на сладкиши на училищни събития.

„Всеки, който доброволно участва в местната пожарна служба, заслужава подкрепа, а не документация“, заяви Оптендренк. Според властите в провинцията при случайни продажби на храна не е налице траен бизнес модел, който да създава реална конкуренция на частни предприятия.

Решението в Северен Рейн-Вестфалия засили натиска върху други провинции да намерят сходен подход преди влизането в сила на правилата. Засега германските общини и доброволни организации очакват допълнителни указания как точно ще се прилага режимът към местните празници и продажбите, чрез които се набират средства за общността.

Източници: euronews.com, ndr.de, www1.wdr.de