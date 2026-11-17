Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър планират среща с украински и европейски представители в Берлин на 19 ноември. Основните теми ще бъдат гаранциите за сигурност за Украйна и планът за следвоенното възстановяване на икономиката ѝ. Информацията е на Axios, което се позовава на американски представител.

Според източника целта на срещата е да бъдат разработени механизми, които да възпират бъдещи руски атаки срещу Украйна. Представителите на Тръмп поддържат постоянен контакт с украински и европейски представители, докато паралелно водят разговори с Русия.

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Американският представител е определил срещата в Берлин и визитата на Тръмп в Китай като „координирани дипломатически усилия“. В същия ден Тръмп ще се срещне с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин. Американският президент е заявил, че възнамерява да обсъди войната в Украйна.

Европейското участие остава спорно

Държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесънт и началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър, които придружават Тръмп в Китай, са били информирани за преговорите за Украйна.

Къшнър е разговарял с Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент, както и с представители на Украйна и Европа. В същото време Ушаков е заявил, че включването на представители на Европейския съюз в тристранни преговори с Русия не е било съгласувано.

На неформална среща на върха на ЕС на 13 ноември лидерите са договорили европейски преговорен екип. В него трябва да участват представители на Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша, както и на Европейската комисия и Европейския съвет.

„Преговарящите с Русия трябва да изискват прекратяване на огъня преди началото на обсъждането на каквито и да е искания на Кремъл“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Източници: pravda.com.ua, axios.com