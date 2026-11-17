Русия не иска временно споразумение за прекратяване на атаките в Черно море без трайно мирно споразумение с Украйна. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан след срещи с външни министри и представители на европейски държави в Брюксел.

По думите му сигурността на корабоплаването и преносът на зърно остават сред основните теми в разговорите. В срещите са участвали представители на България, Румъния и Украйна, а през последните дни Фидан е разговарял и с руски представители.

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„Това е сложно уравнение, защото руснаците не искат временно споразумение за мир в Черно море с украинците, без да има трайно споразумение за мир“, заяви Хакан Фидан.

Той добави, че Турция има идеи как да бъде създадена основа за договореност между страните, но все още е рано те да бъдат представени публично. Според Фидан прекратяването на атаките в Черно море остава трудно именно заради разминаването между възможно ограничено споразумение и искането за цялостна мирна договореност.

Спорът за Донбас остава основна пречка

Турският външен министър коментира и мирните преговори между Русия и Украйна, проведени в Обединените арабски емирства. Той посочи спора за Донбас като една от причините войната да продължава.

„Виждаме, че проблемът, който е в основата, все още не е решен“, каза Фидан.

По думите му сред нерешените въпроси са още бъдещата контактна линия и очакванията на държавите, които биха могли да предоставят гаранции за сигурност. Той постави темата и в по-широк европейски контекст, включително отношенията, които биха се формирали не само между Русия и Украйна, но и между Европейския съюз и Русия.

„Вече е време тези въпроси да бъдат обсъждани сериозно и върху ясна основа – по какъв начин ще изглежда новата архитектура на сигурността на Европа“, заяви турският министър.

Зърното и сигурността на корабоплаването

Темата за безопасното движение на търговските кораби в Черно море е от значение и за България и Румъния заради излаза им на морето. Фидан заяви, че разговорите с представители на двете държави, както и с Украйна, са част от усилията за намиране на работеща формула.

Турският външен министър посочи, че по пътя към мирно споразумение трябва да бъдат решени и въпросите за възстановяването на Украйна, бъдещето на санкциите срещу Русия и замразените руски активи.

Фидан беше в Брюксел за втората поред министерска среща по сигурността и свързаността. По време на посещението си в Белгия той се е срещнал с представители на Германия, Литва, Дания, България, Румъния, Молдова и Украйна.