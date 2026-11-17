Калифорния ще изпрати на Украйна нов пакет хуманитарна помощ, включващ мобилна медицинска станция с 50 легла, повече от 1300 болнични легла, 20 преносими генератора и над 11 милиона превързочни материали. В дарението са включени още хиляди комплекти за лечение на рани и лични предпазни средства.

Помощта беше обявена в Лвов от губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм. По време на посещението си той се срещна с ръководителя на Лвовската областна държавна администрация Максим Козицки и с други представители на местната власт. „Гордея се, че съм в Украйна, за да обявя: Калифорния ще предостави на украинския народ животоспасяваща помощ“, заяви Нюсъм.

Медицинска станция и оборудване за украински болници

Мобилната California Medical Station е предназначена за бързо разгръщане на временен медицински пункт. Тя е оборудвана с легла, кислородни концентратори, инвалидни колички и материали за обработка на рани.

Дарението ще бъде организирано чрез Управлението за извънредни ситуации на губернатора на Калифорния. Става дума за излишни медицински запаси и оборудване, които щатът предоставя за разширяване на капацитета на украинските лечебни заведения.

Срещи с ранени военнослужещи

В Лвов Нюсъм посети областната ветеранска болница и центъра Superhumans, където украински военнослужещи се възстановяват след ранения. Той разговаря с пациенти и медицински екипи, а по време на посещението си почете паметта на загиналите украински военни на Личаковското гробище.

„Всяко гробно място тук носи лице, име и семейство, което продължава да ги пази близо до себе си“, каза губернаторът при поклонението.

Подкрепата започва през 2022 година

Новият пакет продължава помощта на Калифорния за Украйна, започнала в първите месеци след руското пълномащабно нахлуване. През март 2022 г. щатът е изпратил първата си мобилна медицинска станция, а до май същата година броят им е достигнал пет. Те са били предназначени общо за 250 пациенти.

Посещението на Нюсъм в Лвов последва участия в среща на ООН в Турция и пътуване до Полша. Във Варшава губернаторът е разговарял с украински и американски представители на енергийния сектор и е заявил, че Калифорния ще остане партньор на Украйна.

Източници: obozrevatel.com