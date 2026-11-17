Крилата ракета „Фламинго“ е била използвана при удара по Кримския мост през нощта на 17 ноември. Това съобщи Денис Щилерман, коментирайки видеозапис, публикуван от Антон Геращенко. На кадрите се вижда полетът на ракета непосредствено преди попадението по съоръжението над Керченския проток.

След атаката част от моста се е срутила във водата. Според публикуваните снимки са паднали арка на плавателния отвор и пътен участък от автомобилната част. Движението по моста е било спряно, а видимото срутване на пътното платно не позволява преминаването на автомобили. Сергей Аксьонов, назначен от Москва ръководител на окупирания Крим, е потвърдил повторната атака и преустановяването на транспорта.

В района са били обявени три предупреждения за ракетна опасност. Първото е прозвучало в 00:56 часа, а следващите са били в 03:52 и 05:03 часа. Атаката е извършена след удар по моста предишната нощ, при който също са били отчетени повреди по пътното платно и деформация на аркова конструкция.

Какво показва видеото

Записът е заснет от камера, монтирана на ракетата, и показва последните секунди от полета ѝ към моста. Именно по видеото Денис Щилерман свързва използваното оръжие с крилатата ракета „Фламинго“. Към публикуването на кадрите няма независимо потвърждение от руска или международна институция за вида на ракетата.

При предишната атака руската страна определи повредите като „незначителни“ и заяви, че „работата по моста продължава“. Новите снимки обаче показват по-тежки поражения по автомобилната част и пълно прекъсване на движението по засегнатия участък.

Източници: unian.net, focus.ua