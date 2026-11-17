Атаката срещу Кримския мост е била масирана и комбинирана, като са използвани дронове и ракети, сред които и „Фламинго“. Това заяви военният наблюдател Денис Попович в ефира на Радио НВ.

„Станахме свидетели на масирана атака, която продължи два дни“, каза Попович. По думите му на 16 ноември е постъпила информация за 15 взрива край съоръжението, след които една от арките е започнала да се измества. Атаката е продължила и през нощта срещу 17 ноември.

Ударите вероятно са били насочени към една конструктивна част

Попович заяви, че при анализа на видеозаписите е забелязал кадри, които според него са заснети от борда на ракета „Фламинго“ непосредствено преди удара. Той свърза пораженията с бойната глава на ракетата, която оцени на около един тон.

„Това е била масирана комбинирана атака с използването на няколко средства за поразяване“, каза Денис Попович.

Военният наблюдател предположи, че ударите са били насочени към конкретно място, след като конструкцията на моста е била предварително проучена. Според него целта е била повреждане на арката, което впоследствие да доведе до срутване на пътен участък.

„Някой очевидно много добре е изучил особеностите на конструкцията на този мост и е стигнал до извода, че трябва да се повреди арката, за да се срути участъкът“, заяви Попович.

Противоречиви данни за мащаба на повредите

Назначеният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов потвърди, че срещу моста е извършена повторна атака, и съобщи за спиране на движението. Съобщенията за повредена арка и евентуално срутване на част от пътното платно са основани на данни от очевидци и публикации в мониторингови канали. Точният мащаб на щетите все още не е установен.

Украинските Сили за отбрана не са поели официално отговорност за атаката. Така към момента потвърдено е единствено, че руските окупационни власти са обявили ново нападение и са ограничили движението по съоръжението.

Попович постави под въпрос руската противовъздушна отбрана

Според наблюдателя атаката показва пропуски в руската противовъздушна отбрана в Крим. Той каза, че предишни удари срещу руски системи за противовъздушна отбрана са създали уязвими направления за дронове и ракети.

„В системата за противовъздушна отбрана на окупирания Крим са се образували огромни коридори, в които дронове и ракети са прониквали и продължават да проникват“, заяви Попович. По думите му причините за това остават открит въпрос. Той допусна, че част от средствата за противовъздушна отбрана може да са били прехвърлени към Москва или към резиденция на руския президент Владимир Путин.

Източници: unian.net