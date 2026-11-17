Турската полиция извърши претърсвания в сградите на телевизия „Сьозджю“ и вестник „Сьозджю“ в Истанбул. Двете медии са част от близката до опозицията медийна група „Сьозджю“.

Операцията е свързана с разследване срещу собственика на групата Бурак Акбай. Турските власти го подозират във връзки с т.нар. Фетхуллахистка терористична организация – ФЕТО, както и в разпространяване на пропаганда в нейна полза. Анкара обвинява организацията в организирането на опита за преврат от 15 юли 2016 г.

Истанбулската главна прокуратура съобщи, че по разследването са издадени заповеди за задържане на четирима заподозрени, заемащи ръководни позиции в медийната група. Акбай е издирван от турските власти от 2017 г.

Държавен фонд поема част от компаниите

За попечител на част от дружествата, управлявани от групата, е назначен турският Фонд за гарантиране на спестовните влогове. Според вестник „Джумхуриет“ мярката обхваща онлайн изданието и телевизията „Сьозджю“, както и още две дружества.

Журналистът от „Сьозджю ТВ“ Исмаил Саймаз съобщи, че по време на претърсванията е била задържана председателката на борда на директорите на телевизията Фунда Тунджер Съдалъ.

Асошиейтед прес определи операцията като поредна стъпка в по-широкия натиск върху независимите и опозиционно ориентираните медии в Турция. През миналия месец държавен попечител беше назначен и начело на телевизия „Халк ТВ“.

Опозицията реагира остро

Лидерът на основната опозиционна партия Йозгюр Йозел заяви, че действията показват, че турското правителство „няма търпимост дори към най-малката критика“.

„Те са притиснати в ъгъла, затъват в блатото. Затова се опитват да удавят всеки, който не е с тях“, написа Йозел.

Съпредседателката на прокюрдската партия ДЕМ Тюлай Хатимогуларъ заяви, че назначаването на попечители не трябва да се превръща в обичайна форма на управление. По думите ѝ тази практика се използва за заглушаване на опозиционната преса и ограничава правото на обществото на информация. Тя призова задържаните ръководители да бъдат освободени, а решението за попечителството да бъде отменено.

Председателят на „Добра партия“ Мюсават Дервишоглу определи операцията като „удар срещу демокрацията и свободата на хората да получават информация“.

Лидерът на Турската работническа партия Еркан Баш заяви, че правителството води война срещу истината и правото на хората да бъдат информирани.

Източници: apnews.com, trthaber.com