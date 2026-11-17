Съюзниците от НАТО ще обсъдят в Брюксел с Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната на САЩ по политическите въпроси, текущия преглед на Вашингтон на числеността на американските войски в Европа. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус преди срещата с колегите си от Европейския съюз.

Очаква се прегледът да доведе до намаляване на американското военно присъствие на континента. Според Писториус основният въпрос е промените да бъдат съгласувани със САЩ, така че да не се стигне до отслабване на отбранителните способности на съюзниците.

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„От решаващо значение е чрез преговори със САЩ да се предотвратят опасни пропуски в отбранителните способности“, заяви Борис Писториус.

Германският министър не посочи конкретен размер на очакваното съкращение на американските войски. Той подчерта необходимостта съюзниците да обсъдят как да бъде запазена отбранителната готовност при промяна на американското военно присъствие в Европа.

Германия и Норвегия подготвят оръжия за Украйна

Писториус съобщи още, че Германия и Норвегия ще финансират нов пакет американски оръжия за Украйна. Доставките ще бъдат осигурени по механизма за приоритетните нужди на Украйна (PURL).

Пакетът ще включва предимно средства за противовъздушна отбрана. Не беше съобщена стойността му, нито конкретните системи и боеприпаси, които ще бъдат включени.

Изявлението на Писториус поставя в общ контекст две теми от дневния ред на съюзниците в Брюксел: бъдещия размер на американските сили в Европа и продължаването на военната подкрепа за Украйна чрез американско въоръжение.