Папуа Нова Гвинея повече не поддържа отношения с Тайван, заяви премиерът Джеймс Марапе по време на среща с китайския президент Си Дзинпин в Шънджън. Разговорът се състоя преди началото на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

„Надяваме се, че това ще ви помогне във вашите усилия за обединение, защото когато Китай процъфтява, всички ние процъфтяваме“, каза Марапе.

Си Дзинпин отговори, че Китай желае да работи с Папуа Нова Гвинея за задълбочаване на политическото взаимно доверие и постепенно издигане на двустранните отношения на по-високо равнище.

Закриване на тайванското представителство

Изявлението на Марапе идва след решението на правителството в Порт Морсби да закрие тайванското представителство в страната. Мярката беше обявена през юли и беше представена като част от усилията за укрепване на отношенията с Китай.

Правителството на Папуа Нова Гвинея подчерта, че страната следва политиката за един Китай, която е в сила от установяването на дипломатически отношения с Китайската народна република през 1976 г. Порт Морсби твърди, че решението е суверенен външнополитически избор.

Тайван от своя страна заяви, че действията на Папуа Нова Гвинея показват използване на политически и икономически инструменти от страна на Пекин за ограничаване на международното пространство на Тайван. Тайван е бил важен пазар за втечнения природен газ от Папуа Нова Гвинея, като е осигурявал значителна част от покупките на суровината.

Пекин търси по-тесни връзки с Порт Морсби

Развитието е част от по-широкото сближаване между Китай и Папуа Нова Гвинея. Пекин се стреми да разшири политическото и икономическото си влияние в тихоокеанските островни държави, докато правителствата в региона балансират отношенията си с Китай, Австралия и Съединените щати.

След срещата със Си Дзинпин Папуа Нова Гвинея потвърди курса си към по-тясно икономическо сътрудничество с Китай. Сред обсъжданите области са търговията, инвестициите, енергетиката, минното дело, селското стопанство и инфраструктурата.

Източници: theguardian.com