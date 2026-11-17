Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун тази седмица в китайския град Шънчжън, където се провежда срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Вероятността за подобен контакт е нараснала след изявление на Кремъл, че Владимир Путин може да разговаря с Ким, ако той пристигне на форума.

Тръмп заяви на 16 ноември, че среща с Ким е възможна в Китай. „Може да се срещнем с Ким Чен-ун“, каза американският президент, цитиран от Ройтерс. Той многократно е изразявал желание да разговаря отново със севернокорейския лидер, но предишни планове за нови преговори не бяха реализирани. Американски и южнокорейски представители по-рано оценяваха шансовете за такава среща като малки.

Сигналът от Кремъл промени оценките

Новите предположения бяха провокирани от съобщение на Кремъл, разпространено от руската информационна агенция „Интерфакс“. В него се посочва, че Путин може да се срещне с Ким, ако севернокорейският лидер участва в срещата на върха на АТИС в Шънчжън.

Сидни Сайлер, бивш служител на американското разузнаване, специализирал в Северна Корея, смята, че Москва не би обявила подобна възможност, ако не е уверена, че срещата е реалистична. По думите му вече се извършва определена подготовка за разговори.

Като възможни признаци за дипломатическа подготовка анализаторите посочват контактите между Пхенян, Москва и Пекин. Севернокорейски представители са посещавали Русия и Китай, а руски и китайски делегации са били в Пхенян. Миналия месец Ким Чен-ун неочаквано посети китайския граничен град Дандун.

Поканата от Пекин остава неясна

Тръмп заяви, че решението за участието на Ким зависи от китайския президент Си Дзинпин. От китайското външно министерство съобщиха, че не разполагат с информация дали севернокорейският лидер е бил поканен.

Не всички анализатори очакват разговори. Ким Дон-уп, професор в Института за далекоизточни изследвания към университет Кьоннам, смята, че за Ким няма достатъчно основание да пътува до Китай само за обща снимка с Тръмп. Според него санкциите срещу Северна Корея вече не оказват силен натиск, а изявленията на Кремъл може да целят да покажат руското влияние над Пхенян, а не реално сближаване между Вашингтон и Пхенян.

Южнокорейското външно министерство също продължава да оценява вероятността за среща като ниска. Президентът на Южна Корея Ли Дже-мьон заяви надежда, че Тръмп ще успее да убеди Пхенян да възстанови диалога.

Източници: reuters.com