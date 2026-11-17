Руски безпилотници атакуваха масирано западната част на Украйна. Движение на дронове е засечено над Ровненска, Волинска, Тернополска, Хмелницка, Виницка, Ивано-Франковска и Лвовска област, както и над Закарпатието.

След сутрешния удар в Ровненска област без електричество са останали над 300 населени места. От областната военна администрация съобщиха, че обектите на критичната инфраструктура преминават към алтернативни източници на захранване. В Ровно са чути взривове, а в отделни райони е прекъснало електроснабдяването.

Попадение в Мукачево

В Мукачево, в Закарпатието, е регистрирано попадение на дрон в сграда край старото МРЕО на обходния път. Информацията беше съобщена от депутата от Ужгородския градски съвет Виталий Глагола, който се позова на очевидци.

По думите му ударът е станал близо до границата между Мукачево и село Павшино. Глагола разпространи и запис от камери на предприятие в покрайнините на града. На него се вижда как хора се отправят към укритие секунди преди удара.

„На записа ясно се чува характерният звук на двигателя на „Шахед“. Мъжете първо обсъждат какво лети, а след това с викове „Мопед лети!“ бягат към укритието“, написа Виталий Глагола.

Той уточни, че самият момент на попадението не се вижда на кадрите. По информацията, цитирана от него, към Закарпатието са се насочвали и други безпилотници.

Жертва и пожари във Виница

Във Виница дрон е ударил автомобилен паркинг. При пожара са изгорели два леки и два товарни автомобила. Ръководителят на Виницката областна военна администрация Наталия Заболотна съобщи, че една жена е загинала, а друга е пострадала.

„За съжаление, една жена загина, а друга е пострадала“, заяви Наталия Заболотна.

Безпилотници са засечени и в близост до Галич и Калуш, съобщи ръководителят на Ивано-Франковската областна военна администрация Светлана Онишчук. В Хмелницки дрон е ударил жилищна сграда. Последвалият пожар е бил потушен от спасители, като към момента на съобщението не е имало данни за пострадали.

Удари и в други украински градове

Атаката е засегнала и други части на страната. Част от Черновци е останала без електричество. В Смела са ударили осем ракети, като са пострадали шестима души. При комбиниран удар срещу Запорожие са поразени промишлени обекти в три района на града, а ранените са 11.

Данните за щетите и пострадалите са предварителни. Украинските власти продължават да уточняват последиците от ударите и движението на безпилотниците.

Източници: unian.net, tsn.ua