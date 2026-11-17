Ударът по Кримския мост може да има сериозни последици за връзките и снабдяването на окупирания Крим, пише журналистът Денис Попович в анализ за „Фокус“. Според него атаката е продължила две поредни нощи и е била извършена с дронове и ракети „Фламинго“.

Попович посочва, че през последната нощ са били съобщени около 15 взрива. По думите му атаката е довела до падането на арката на автомобилната част на моста, както и на мостов пролет във водата.

Тази информация остава частично непотвърдена от независими източници. Асошиейтед прес съобщава за непотвърдени сведения, че една от двете арки е била сериозно повредена, но посочва, че не е успяла независимо да потвърди съобщенията за срутване на участък от моста.

Движението е спряно

След новата атака руските власти са спрели движението по моста. Ръководителят на окупираната от Русия част на Крим Сергей Аксьонов призова хората да се въздържат от пътувания в посока към съоръжението. В съобщението му не се посочват подробности за размера на щетите.

Кримският мост е ключова връзка между полуострова и Краснодарския край. Съоръжението има отделни автомобилна и железопътна част и се използва за превоз на граждански и военни товари. Заради това всяко продължително прекъсване на движението ограничава сухопътните маршрути към Крим.

Въпросите около противовъздушната отбрана

Попович поставя под въпрос работата на руската противовъздушна отбрана около моста. Той допуска, че част от системите може да са били преместени или извадени от строя, но отбелязва, че засега няма точен отговор как атаката е достигнала до съоръжението.

„Значението на този удар е много голямо. Морската връзка с Крим не работи. Мостът е затворен“, пише Попович.

Журналистът допуска и нови удари по железопътната част. Според него продължителна кампания от комбинирани атаки може да увреди тежко дори голямо и защитено съоръжение.

Попович твърди, че за Крим остава основно сухопътният маршрут през Новоросия, който също е подложен на атаки. Затова той определя полуострова като фактически поставен в обсада. Това е оценка на автора, а не официално потвърдено заключение на украинските или руските власти.

Източници: focus.ua, apnews.com, theguardian.com