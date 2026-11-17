Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударът по Кримския мост през нощта срещу 17 ноември е извършен с различни ракети и безпилотни апарати. По думите му операцията не се е ограничила до използването на един вид оръжие.

„Нашите воини поетапно унищожаваха системите за противовъздушна отбрана, радарите, средствата за радиоелектронна борба и други определени обекти по пътя към крайната цел“, посочва Зеленски в изявлението си. Той не уточнява броя и моделите на използваните ракети и дронове.

Арка и част от платното са паднали във водата

Атаката е втора срещу моста за два последователни дни. След първия удар на 16 ноември движението по съоръжението беше ограничено, а по-късно част от автомобилния трафик беше възстановена в реверсивен режим.

След повторната атака движението по автомобилната и железопътната част е спряно. Украинска правда, позовавайки се на руския транспортен министър и публикувани кадри, съобщава, че една от арките и част от пътното платно са паднали във водата. Асошиейтед прес посочва, че към момента на първоначалната си информация не е могла независимо да потвърди срутването на мостовия участък.

„В резултат на повторна атака с безпилотни апарати през нощта на 17 ноември движението по автомобилната и железопътната част на Кримския мост временно е спряно“, съобщава руският транспортен министър.

Руският губернатор на Крим Сергей Аксьонов потвърждава спирането на трафика, без да посочва конкретни щети. Той призова хората „да се въздържат от пътувания в посока към моста“. Според Асошиейтед прес руското военно министерство е съобщило и за прехващането на 1441 украински дрона през същата нощ, но тези данни не са независимо потвърдени.

Какво каза Зеленски за операцията

В изявлението си украинският президент представя атаката като многоетапна операция. Според него преди достигането до крайната цел са били поразявани елементи от руската противовъздушна отбрана, радарни системи и средства за радиоелектронна борба.

Кримският мост свързва руската Тамански полуостров с окупирания Крим и има значение както за военните доставки, така и за гражданския транспорт. След спирането на движението руските власти не посочват срок за възстановяване на трафика, а транспортното министерство заявява, че размерът на щетите все още се оценява.

Източници: war.obozrevatel.com, pravda.com.ua, apnews.com