Десет души са пострадали при руска атака срещу Днипро, съобщи началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. Ударът е засегнал частен сектор и сладкарска фабрика в града.

Първоначално Ганжа съобщи за седем ранени. Четири жени и един мъж са били приети в болница в състояние със средна тежест, а две жени са отказали хоспитализация. По-късно броят на пострадалите е нараснал до 10. В лечебно заведение са откарани двама мъже на 41 и 43 години, както и 35-годишна жена, също в състояние със средна тежест.

Повредени са жилищни сгради и гимназия

„До 10 нарасна броят на пострадалите при сутрешната вражеска атака срещу Днипро. Двама мъже на 41 и 43 години и 35-годишна жена са откарани в болница в състояние със средна тежест“, написа Александър Ганжа.

По информация на кмета Борис Филатов на десния бряг на Днипро са повредени 13 многоетажни жилищни сгради, в които са изпочупени прозорци. Засегнати са и почти 70 частни къщи, гимназия и няколко магазина за стоки за бита.

В Соборния район са повредени частни домове и сладкарската фабрика. В местната гимназия ударната вълна е изтръгнала прозорците заедно с рамките, а в учебните класни стаи са повредени таваните.

Екипи работят по отстраняването на щетите

„Сега на местата се разполагат щабове на районната администрация. Работят комуналните служби и всички специализирани екипи. Просто мрак. Единствената утеха е, че всички са живи“, написа кметът на Днипро Борис Филатов.

На местата са разположени щабове на районната администрация, а комунални служби и специализирани екипи работят по последиците от атаката. Данните за щетите и пострадалите са съобщени от местните власти.

Руската атака срещу Днипро е част от серия удари по украински градове и области, за които украинските власти съобщават на 17 ноември. По информация на Суспилне през нощта са били атакувани Днипро и Кривой Рог, като са повредени предприятия, инфраструктура, жилищни сгради и автомобили.

Източници: war.obozrevatel.com, suspilne.media