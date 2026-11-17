Десет души са пострадали при руска атака срещу Днипро, съобщи началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. Ударът е засегнал частен сектор и сладкарска фабрика в града.
Първоначално Ганжа съобщи за седем ранени. Четири жени и един мъж са били приети в болница в състояние със средна тежест, а две жени са отказали хоспитализация. По-късно броят на пострадалите е нараснал до 10. В лечебно заведение са откарани двама мъже на 41 и 43 години, както и 35-годишна жена, също в състояние със средна тежест.„До 10 нарасна броят на пострадалите при сутрешната вражеска атака срещу Днипро. Двама мъже на 41 и 43 години и 35-годишна жена са откарани в болница в състояние със средна тежест“, написа Александър Ганжа.
Повредени са жилищни сгради и гимназия
По информация на кмета Борис Филатов на десния бряг на Днипро са повредени 13 многоетажни жилищни сгради, в които са изпочупени прозорци. Засегнати са и почти 70 частни къщи, гимназия и няколко магазина за стоки за бита.
В Соборния район са повредени частни домове и сладкарската фабрика. В местната гимназия ударната вълна е изтръгнала прозорците заедно с рамките, а в учебните класни стаи са повредени таваните.„Сега на местата се разполагат щабове на районната администрация. Работят комуналните служби и всички специализирани екипи. Просто мрак. Единствената утеха е, че всички са живи“, написа кметът на Днипро Борис Филатов.
Екипи работят по отстраняването на щетите
На местата са разположени щабове на районната администрация, а комунални служби и специализирани екипи работят по последиците от атаката. Данните за щетите и пострадалите са съобщени от местните власти.
Руската атака срещу Днипро е част от серия удари по украински градове и области, за които украинските власти съобщават на 17 ноември. По информация на Суспилне през нощта са били атакувани Днипро и Кривой Рог, като са повредени предприятия, инфраструктура, жилищни сгради и автомобили.
Източници: war.obozrevatel.com, suspilne.media
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