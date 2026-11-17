Руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп може да обсъдят т.нар. хуманитарна мисия в Константиновка. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, като посочи, че разговорът може да се проведе по време на срещата на АТИС в Китай на 19 ноември.

„Не може да се изключи, че този въпрос ще бъде повдигнат по време на разговора с Тръмп“, каза Песков. По думите му Москва все още не е получила от Украйна „някакви думи за готовност“ за провеждането на мисията.

Възможно участие на Мелания Тръмп

Песков коментира и евентуалното участие на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Той заяви, че тя вече е участвала в началото на подобен хуманитарен процес, а екипът ѝ има натрупан опит в координацията с руската омбудсманка Яна Лантратова.

„Вече има известен натрупан опит между нейния екип и нашата омбудсманка Яна Лантратова. Този опит ще бъде от полза“, заяви Дмитрий Песков.

От изявлението на Кремъл не става ясно кога и при какви условия би могла да бъде проведена мисията, нито какъв точно механизъм за локално примирие се обсъжда. Потвърдено е единствено, че Москва свързва инициативата с възможен разговор между Путин и Тръмп.

Предупреждения за военна цел

Американският Институт за изследване на войната оценява, че Русия може да се опита да използва евентуално локално примирие край Константиновка не само за евакуация на цивилни, но и за укрепване на позициите си. Според анализа натрупването на сили би могло да подготви нов опит за превземане на града, както и последващо настъпление към Краматорск и Славянск.

Украинският президент Володимир Зеленски също отхвърля руската инициатива като чисто хуманитарна. Според него Москва се стреми да постигне изтегляне на украинските войски от Константиновка, след като не е успяла да превземе населеното място по военен път.

Украинското президентство заявява, че Константиновка остава под украински контрол. Данните на Института за изследване на войната също сочат, че руските сили не контролират изцяло града и че украински позиции има в самата Константиновка и около нея.

Източници: obozrevatel.com