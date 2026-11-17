Кримският мост е затворен след нова предполагаема украинска атака, при която според разпространени изображения е паднала част от пътното платно и е повредена опорна конструкция. Автентичността на снимките и видеозаписите, публикувани от бившия съветник на украинския президент Антон Герашченко, не е потвърдена независимо от BBC.

Назначеният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов потвърди, че движението по моста е спряно. „Врагът отново атакува Кримския мост. В момента движението е преустановено“, написа той. Аксьонов призова жителите и посетителите на полуострова да не пътуват към съоръжението и да съобразят маршрутите си с ограниченията.

Това е втора атака срещу моста за два дни. При предишния удар, извършен в понеделник, според назначените от Москва власти са загинали двама души. Руски държавни медии съобщиха, че във вторник е планирано заседание за оценка на ситуацията.

Щетите по съоръжението остават неясни

Кримският мост свързва Русия с Крим, който е под руски контрол след анексирането на полуострова през 2014 г. Съоръжението беше открито от руския президент Владимир Путин през 2018 г. и има пътна и железопътна част.

Украйна е атакувала моста и преди – с камион, натоварен с експлозиви, през октомври 2022 г., както и с морски дрон през юли 2023 г. Последната атака е извършена на фона на засилени удари по инфраструктура от двете страни.

Снимките, разпространени след последния удар, показват паднала пътна секция и повредена конструкция в Керченския проток. Не е потвърдено кога и по какъв начин са направени материалите, нито какъв е точният размер на щетите. Според информацията, цитирана от BBC, тежестта на пораженията все още се изяснява.

Руски удари засегнаха мостове в Киев

През същата нощ руски ракети са поразили Северния и Южния мост в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По думите му са нанесени щети по критична инфраструктура, а в части от града са прекъснати водоснабдяването и отоплението.

„В някои райони има прекъсвания на водоснабдяването и отоплението“, съобщи Виталий Кличко.

Украински представители съобщиха и за повредени участъци от надземната метросистема. Осем основни моста преминават над Днепър в Киев, а около три милиона жители разчитат на тях за придвижване между двата бряга. Последните удари са довели до сериозни затруднения в трафика.

Украинският президент Володимир Зеленски беше предупредил за възможни руски атаки през нощта и през следващия ден. Той съобщи и за нови онлайн разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и с европейски представители за перспективите пред преговорите за прекратяване на войната.

Ескалацията идва дни преди среща на лидерите на Китай, САЩ и Русия в Шънджън. Междувременно украинските власти съобщиха, че жертвите на руския удар по село Камишуваха от 2 ноември са достигнали 72 души, а четирима се водят изчезнали. Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Източници: bbc.com, theguardian.com