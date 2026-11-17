Трима членове на едно семейство са открити мъртви в апартамент в Деснянския район на Киев. Предварителната причина за смъртта е отравяне с въглероден окис, съобщи полицията в Киев. Окончателното заключение ще бъде направено след съдебномедицинска експертиза.

Сигналът е подаден от съседи, които забелязали, че обитателите на жилището не излизат и не отговарят на обаждания от няколко дни. Полицаите привлекли спасители от КАРС и след принудително отваряне на вратата открили телата на 42-годишен мъж и неговите родители на 64 и 67 години.

Газов котлон е работил в затвореното жилище

При огледа е установено, че в кухнята е бил включен един газов котлон. Прозорците били затворени, а междустайните врати – отворени, което според разследващите е позволило опасният газ да се разпространи в помещенията.

„При огледа на жилището правоохранителите установиха, че в кухнята е работил един газов котлон. В същото време прозорците са били затворени, а междустайните врати са останали отворени“, съобщи полицията в Киев.

Съдебномедицински експерт предварително е посочил, че тримата са починали вследствие на отравяне с въглероден окис. От полицията уточняват, че окончателната причина за смъртта ще бъде потвърдена с резултатите от експертизата.

По случая е започнало досъдебно разследване по част 1 на член 115 от Наказателния кодекс на Украйна – за умислено убийство с допълнителна отметка „нещастен случай“. Разследващите трябва да изяснят всички обстоятелства около смъртта на семейството.

Източници: incident.obozrevatel.com