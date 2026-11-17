Международният валутен фонд очаква икономиката на Украйна да се свие с 0,5% през 2026 г. и с още 1% през 2027 г. Прогнозата е значително по-лоша от предишната, която предвиждаше ръст на брутния вътрешен продукт от 1% през тази година и 3,5% през следващата. Данните бяха представени от ръководителя на мисията на МВФ в Украйна Хевин Грей след разговори с украинските власти.

Фондът обяснява промяната с влошаването на ситуацията със сигурността, засилването на руските атаки срещу икономическа инфраструктура и очакването войната да продължи през 2027 г. В оценката се посочва, че перспективите остават „крайно неопределени“, а рисковете са насочени предимно към допълнително влошаване. Атаките все по-често засягат енергетиката, икономически обекти и друга гражданска инфраструктура.

Финансовият недостиг достига десетки милиарди

Продължаването на войната увеличава нуждите на Киев от външно финансиране. МВФ оценява допълнителния дефицит на 32–34 млрд. долара през 2027 г. и на още 17 млрд. долара през 2028 г.

„Оставащият дефицит във финансирането на Украйна се оценява на 32–34 млрд. долара през 2027 г. и на 17 млрд. долара през 2028 г.“

Фондът и украинските власти работят с международни партньори за осигуряване на необходимите финансови гаранции и подкрепа. Размерът на недостига ще зависи от продължителността на бойните действия, щетите по инфраструктурата и достъпа до външно финансиране.

Енергетиката остава под натиск

Особено тежка е ситуацията в енергийния сектор. Значителните повреди по съоръженията за производство и пренос на електроенергия създават нужда от допълнителни средства и оборудване, докато военните действия затрудняват ремонтите.

Според оценката на МВФ банковият сектор засега остава ликвиден и печеливш, а делът на проблемните кредити е нисък. Кредитирането е нараснало с 31,6% на годишна база през второто тримесечие на 2026 г. В същото време рисковете за банките се увеличават заради атаките срещу бизнеса, логистичната и експортната инфраструктура.

На масата е нов транш от 1,6 млрд. долара

Украйна и МВФ са постигнали значителен напредък в разговорите по втория и третия преглед на четиригодишната програма за финансиране на стойност 8,1 млрд. долара. Ако бъде постигнато споразумение на експертно ниво и бъдат изпълнени необходимите условия, Киев може да получи следващ транш от 1,6 млрд. долара.

Отделно МВФ е предложил два сценария за ограничаване на разходите за регулиране на цените на електроенергията и газа за домакинствата. По единия тарифите биха се увеличили с повече от 50%, а по другия – най-малко двойно. През 2024–2026 г. Украйна е отделяла до 3,7% от БВП годишно за тази политика.

Източници: unian.net, nampa.org, dailybaku.az