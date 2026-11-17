Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са нанесли удар по Кримския мост в отговор на руските атаки срещу инфраструктурата на страната. По думите му мостът е бил поразен при операция с ракети и дронове и е частично разрушен.

Зеленски определи атаката като седми етап от операция, продължила няколко седмици. Планът е бил разработен и координиран от Службата за сигурност на Украйна и Генералния щаб. В предходните етапи украинските сили са унищожили системи за противовъздушна отбрана, радари, средства за радиоелектронна борба и други цели по маршрута към моста.

Президентът публикува кадри, които според него показват срутване на главната арка на съоръжението. Асошиейтед прес съобщи, че не е могла незабавно да потвърди информацията за срутване на мостов участък. Кримският мост е основен маршрут за военни и цивилни доставки между Русия и окупирания Крим.

Прекъсвания на тока в украински области

На фона на руските атаки Министерството на енергетиката на Украйна съобщи за аварийни прекъсвания на електрозахранването в Днепропетровска, Кировоградска, Полтавска и Харковска област. Причините са повредено оборудване и спад на напрежението в електропреносната мрежа.

В голяма част от Украйна продължават графиците за режим на тока, а за промишлените потребители са въведени планирани ограничения на електропотреблението. Частната енергийна компания ДТЕК съобщи, че около 700 000 домакинства в Днепропетровска област са останали без електричество след руски удар.

Русия свика извънредно заседание

След атаката руското правителство е свикало извънредно заседание. Според руските държавни медии вицепремиерът Марат Хуснулин ще ръководи комисията, натоварена с ликвидирането на последствията.

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев призова жителите към спокойствие и заяви, че доставките за града не са засегнати.

„Искам веднага да подчертая най-важното: всички жизненоважни вериги за доставки на Севастопол функционират нормално“, заяви Развожаев.

Той посочи, че основният транспортен поток през пристанището е бил свързан с лични автомобили и автобуси. По думите му властите търсят решения за хората, които се прибират или се опитват да пътуват.

Руският Следствен комитет е образувал дело за „терористичен акт“, след като според руските власти атаката е причинила щети по конструкцията на моста.

Източници: apnews.com