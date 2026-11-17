Пилотът на сръбски изтребител МиГ-29 е загинал, след като самолетът се е разбил в земеделска нива между Нова и Стара Пазова в област Войводина. Катастрофата е станала около 8:45 часа.

Загиналият е майор Горан Булаич от 204-та авиационна бригада, базирана на летището в Батайница. Министерството на отбраната на Сърбия потвърди смъртта му. Булаич е роден на 25 март 1973 г. в Белград и е служил в сръбската армия от 1996 г.

На мястото са изпратени представители на сръбската армия, военната полиция и полицията, както и пожарникари и екипи на спешна помощ. Уведомена е прокуратурата в Сремска Митровица, а дежурен прокурор е пристигнал за оглед на мястото.

Две комисии ще изясняват причините

Причината за падането на МиГ-29 все още не е официално обявена. Министерството на отбраната съобщи, че е създадена комисия за разследване на извънредното произшествие и евентуалната отговорност на военната организация. Отделна специализирана комисия на военновъздушните сили трябва да установи причините за катастрофата на самолета.

„Формирана е комисия за изследване на извънредното събитие, която има задача да установи обстоятелствата около възникването му и евентуалната отговорност на военната организация, както и специализирана комисия на военновъздушните сили, която трябва да установи причините за катастрофата на летателния апарат“, съобщи сръбското Министерство на отбраната.

Министърът на отбраната Братислав Гашич и изпълняващият длъжността началник на Генералния щаб генерал-лейтенант Тиосав Янкович, който командва и сръбските военновъздушни сили и противовъздушната отбрана, са изпратили съболезнователни телеграми до семейството на пилота.

Пилотът е участвал в подготовка в България

Майор Булаич е участвал в съвместна подготовка на сръбски и български военни пилоти през юни 2019 г. Тренировките за стрелба по въздушни цели са се провели на полигона „Шабла“, като сръбските екипажи са се подготвяли и на авиобаза „Граф Игнатиево“.

Генерал-лейтенант Янкович се е отправил към мястото на инцидента. Разследването трябва да установи как се е стигнало до катастрофата и дали има технически или други причини за падането на изтребителя.

Източници: rts.rs, apnews.com