Кримският мост ще бъде възстановен и ще бъде „още по-добър от преди“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков след нощната атака срещу съоръжението. По думите му ще бъде изготвен конкретен план, в който ще бъдат посочени редът и сроковете на ремонтните дейности.

„Няма никакви съмнения, че мостът ще бъде възстановен и ще бъде още по-добър от преди“, каза Песков в коментар, цитиран от руските медии.

Правителствена комисия ще обсъди ремонта

Вицепремиерът Марат Хуснулин е докладвал на президента Владимир Путин за ситуацията около Кримския мост. Руското правителство съобщи, че в близко време ще заседава комисия за ликвидиране на последиците от атаката. На нея ще бъдат разгледани възстановяването на моста и организацията на транспортното съобщение.

Атаката беше съобщена през нощта от назначения от Москва глава на Крим Сергей Аксьонов, който обяви спиране на движението по съоръжението и призова гражданите да отложат пътуванията към моста. Според УНИАН след удара е рухнала арка, а автомобилната част е станала неизползваема заради значително срутване на пътното платно.

Железопътният трафик е възобновен

Железопътното движение по моста е възстановено. Влакът „Таврия“ по маршрута Москва–Керч е отпътувал от гара Таман в 13:04 часа, съобщи „Интерфакс“. Очаква се да потеглят и три други влака, които са били задържани заради спирането на движението.

По данни на руското транспортно министерство предварителната информация е, че няма пострадали. Размерът на щетите се оценява от специалисти, а конкретните срокове за възстановяване на съоръжението все още не са обявени.

Зеленски посочи използваните средства

Украинският президент Владимир Зеленски заяви, че при операцията са използвани дронове и ракети, сред които „Паляница“, „Рута“, FP-5 „Фламинго“ и Р-360 „Нептун“. По думите му дроновете „Паляница“ и ракетите „Нептун“ са поразили автомобилната част, а „Рута“ и FP-5 „Фламинго“ са били насочени към железопътната част на моста.

Източници: unian.net, interfax.ru