Дневният ред за предстоящата среща на лидерите на Русия, САЩ и Китай – Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин – вече е формиран. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров, като уточни, че разговорът ще се проведе в Шънджън.

„Мисля, че такава среща при всички обстоятелства е полезна, защото това са три ядрени държави, две от които са и най-големите икономики в света“, каза Лавров. По думите му тримата лидери ще имат възможност за свободен обмен на мнения. Той не разкри подробности за съдържанието на разговорите, но заяви, че приблизително е ясно какви теми ще бъдат обсъждани.

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Руският външен министър допусна и нова среща в същия формат, ако Путин, Тръмп и Си Дзинпин преценят, че тя би била полезна.

Преговорите за Украйна ще продължат

Лавров заяви, че разговорите между Русия, САЩ и Украйна за уреждане на конфликта ще продължат. Той посочи, че руските преговарящи са докладвали на Владимир Путин за срещите си с американски и украински представители в Абу Даби.

Според министъра европейските лидери отправят „пряко предизвикателство“ към Доналд Тръмп с позицията, че без прекратяване на огъня няма да бъдат обсъждани други въпроси. Лавров заяви още, че Русия и САЩ са били близо до окончателна договореност в Анкъридж, но европейските държави са я отхвърлили.

Той каза, че Русия не се е отказала от целите си по отношение на Украйна. „Ние не воюваме за територии, а за хората, които са били лишени от основните си права“, заяви Лавров.

Предупреждение за чуждестранни сили

Лавров заяви, че Москва е информирана за присъствието на чуждестранни военнослужещи в Украйна и че е предавала своите опасения по дипломатически канали. По думите му става дума не само за френски военни.

Руският министър предупреди, че разполагането на европейски стабилизационни сили в Украйна би означавало пряко участие на Европа във войната. Той не представи допълнителни данни за броя или националността на военнослужещите, за които говори.

По отношение на Еманюел Макрон Лавров каза, че Русия не е получавала официално съобщение за готовност на френския президент да представлява Европейския съюз в преговори с Москва. Той призова Макрон, ако иска да разговаря с Владимир Путин, да премине от намерения към конкретно обаждане.

Критики към НАТО

Лавров обвини НАТО, че извън териториите на своите членове е провеждало агресивни военни мисии. Като примери той посочи Ирак, Югославия и Либия.

Руският външен министър заяви също, че Алиансът разширява активността си в Азиатско-Тихоокеанския регион и цели сдържането на Китай. По думите му се обсъжда създаването на регионална структура, подобна на НАТО.

Източници: tass.ru