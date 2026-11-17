Германия и Норвегия ще финансират нов пакет военна помощ за Украйна, насочен основно към закупуването на американски ракети PAC-2 и PAC-3 за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Берлин ще отдели 300 млн. долара по програмата PURL, чрез която европейски държави финансират покупката на американско въоръжение за Украйна.

Решението е обявено от германския министър на отбраната Борис Писториус преди заседание на Съвета на Европейския съюз на ниво министри на отбраната. По думите му Германия за пети път участва в пакет по механизма PURL.

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„Това е петият пакет, в който участва Германия. Този път отделяме 300 млн. долара“, заяви Писториус.

Той уточни, че Берлин и Осло ще купят от САЩ системи, които не са налични в Европа. Основното предназначение на новата помощ е да увеличи способностите на украинската противовъздушна отбрана, като приоритет са управляемите ракети за Patriot.

Германия подготвя и интеграция на IRIS-T

Писториус съобщи още, че Германия подготвя интеграция на ракети IRIS-T в системи NASAMS, които Норвегия доставя на Украйна. Работата по този проект вече е започнала.

Новата германска помощ включва също радари за въздушно наблюдение, боеприпаси за изтребители F-16 и безпилотни летателни апарати. Според Писториус укрепването на противовъздушната отбрана е необходимо заради руските атаки срещу гражданска инфраструктура преди зимата.

Берлин няма да предаде нови системи Patriot от запасите си

„Основното внимание в пакета е насочено към противовъздушната отбрана, особено към управляемите ракети за системите Patriot 2 и 3“, каза германският министър.

Германия вече заяви, че не може да предостави на Украйна допълнителни комплекси Patriot от собствените си запаси. Писториус обясни, че подобна стъпка би създала сериозни празнини в германската противовъздушна отбрана.

На 4 ноември украинският президент Володимир Зеленски е обсъдил с германския министър закупуването на ракети PAC-2 и боеприпаси за F-16. Норвегия по-рано обяви над 260 млн. евро за укрепване на украинската противовъздушна отбрана, включително за закупуване на ракети от САЩ по PURL.

Източници: unian.net, eurointegration.com.ua