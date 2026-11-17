Германия и Норвегия ще финансират нов пакет военна помощ за Украйна, насочен основно към закупуването на американски ракети PAC-2 и PAC-3 за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Берлин ще отдели 300 млн. долара по програмата PURL, чрез която европейски държави финансират покупката на американско въоръжение за Украйна.
Решението е обявено от германския министър на отбраната Борис Писториус преди заседание на Съвета на Европейския съюз на ниво министри на отбраната. По думите му Германия за пети път участва в пакет по механизма PURL.
Той уточни, че Берлин и Осло ще купят от САЩ системи, които не са налични в Европа. Основното предназначение на новата помощ е да увеличи способностите на украинската противовъздушна отбрана, като приоритет са управляемите ракети за Patriot.
Германия подготвя и интеграция на IRIS-T
Писториус съобщи още, че Германия подготвя интеграция на ракети IRIS-T в системи NASAMS, които Норвегия доставя на Украйна. Работата по този проект вече е започнала.
Новата германска помощ включва също радари за въздушно наблюдение, боеприпаси за изтребители F-16 и безпилотни летателни апарати. Според Писториус укрепването на противовъздушната отбрана е необходимо заради руските атаки срещу гражданска инфраструктура преди зимата.„Основното внимание в пакета е насочено към противовъздушната отбрана, особено към управляемите ракети за системите Patriot 2 и 3“, каза германският министър.
Берлин няма да предаде нови системи Patriot от запасите си
Германия вече заяви, че не може да предостави на Украйна допълнителни комплекси Patriot от собствените си запаси. Писториус обясни, че подобна стъпка би създала сериозни празнини в германската противовъздушна отбрана.
На 4 ноември украинският президент Володимир Зеленски е обсъдил с германския министър закупуването на ракети PAC-2 и боеприпаси за F-16. Норвегия по-рано обяви над 260 млн. евро за укрепване на украинската противовъздушна отбрана, включително за закупуване на ракети от САЩ по PURL.
Източници: unian.net, eurointegration.com.ua
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