Унгария временно спира железопътното движение с Украйна на 17 и 18 ноември заради руски атаки срещу Закарпатието. Решението е на унгарското правителство и е съобщено от премиера Петер Мадяр, предаде „Украинская правда“.

По думите на Мадяр руски дрон е паднал на около 300 метра от гарата в Мукачево. Унгарският екипаж на влак, пристигнал от Унгария, е бил евакуиран след инцидента. Заради риска за пътниците и железопътния персонал движението е прекъснато за два дни.

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Сутрешната атака е засегнала райони около Мукачево и Ужгород. Министърът на външните работи на Унгария Анита Орбан заяви, че украинската противовъздушна отбрана е свалила няколко дрона, но е имало и множество поражения. „Това не е първата въздушна атака срещу Закарпатието и, за съжаление, едва ли ще бъде последната“, е посочила тя. Оценката на щетите продължава.

Орбан е изразила солидарност с унгарската общност в Закарпатието и с украинския народ, който вече почти пет години живее във военни условия. Според нея Русия може да засили ударите срещу енергийни обекти с наближаването на зимата.

Сегашното решение идва след промяна във властта в Унгария. През май 2026 г. страната за първи път е извикала руския посланик заради атака срещу Закарпатието. Тогава унгарското правителство е осъдило нападението, а Орбан е определила обстрела на места, населени с унгарци, като неприемлив.

Железопътната връзка между Унгария и Украйна трябва да бъде възстановена след 18 ноември, ако унгарското правителство не удължи спирането заради обстановката в Закарпатието.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua