Военно-транспортен самолет Ан-12 се разби близо до село Ягуново в Кемеровска област, в югозападната част на Сибир. Всички 17 души на борда са загинали, предаде Ройтерс, позовавайки се на руското издание „Известия“.

За инцидента съобщи губернаторът на Кемеровска област Иля Середюк. В публикация в канала си в приложението Макс той посочи, че край Ягуново е станала „самолетна катастрофа“, без да даде допълнителни подробности.

В първоначалното съобщение на губернатора не е бил уточнен моделът на самолета. Данните, че разбилият се летателен апарат е военно-транспортен Ан-12 и че на борда са се намирали 17 души, са посочени в информацията, цитирана от Ройтерс.

Засега не са съобщени обстоятелствата, довели до катастрофата, нито причината за падането на самолета. Не са оповестени и допълнителни данни за самоличността на загиналите.

Източници: bta.bg