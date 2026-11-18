Държавният департамент на САЩ одобри възможна продажба на високомобилни артилерийски ракетни системи M142 HIMARS на Албания. Оценената стойност на сделката е 210 милиона долара, съобщи „Ройтерс“.

Основният изпълнител по потенциалната продажба ще бъде американската компания Lockheed Martin. „Основният изпълнител по тази продажба е Lockheed Martin“, заяви Държавният департамент.

HIMARS е мобилна ракетна система, монтирана върху колесно шаси, която може да бъде използвана за нанасяне на огневи удари на големи разстояния. В публично огласената информация не са посочени броят на системите, количествата боеприпаси или сроковете за доставка.

Потенциалната доставка би добавила HIMARS към отбранителните способности на Албания и би задълбочила военното сътрудничество между двете държави. Към обявяването на решението не са оповестени допълнителни подробности за процедурата по изпълнение на сделката.

Източници: boursorama.com