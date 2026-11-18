Хиляди словаци излязоха по улиците на Братислава и десетки населени места в страната с протести срещу правителството на премиера Роберт Фицо. Демонстрациите се проведоха на 17 ноември – датата, с която Словакия отбелязва 37 години от Нежната революция, довела до края на комунистическото управление в тогавашна Чехословакия.

В столицата протестът на площад „СНП“ събра около 25 000 души по оценка на организаторите. Присъстващите скандираха „Стига Фицо“ и „Няма да се откажем от свободата си“. Част от демонстрантите носеха ключове – символ, свързан с масовите митинги от 1989 г.

Инициативата „17 ноември за промяна“ беше организирана от „Прогресивна Словакия“. Към нея се присъединиха „Демократи“, „Свобода и солидарност“, Християндемократическото движение и Унгарският алианс. Опозиционните формации заявиха, че искат да победят коалицията на Фицо на следващите парламентарни избори.

„Както през 1989 г., това, което ни обединява, трябва да е по-силно от това, което ни разделя“, заяви лидерът на „Прогресивна Словакия“ Михал Шимечка. Той допълни: „Ще спечелим само ако останем заедно.“ Според него свободата и демокрацията не трябва да се приемат за даденост.

Спорът за отношенията с Русия

Протестите бяха засилени от решението на правителството да обсъди възстановяване на икономическото и друго сътрудничество с Русия. Външният министър Юрай Бланар проведе разговори в Москва, а кабинетът разгледа доклад за посещението му именно на 17 ноември.

Опозицията определи този ход като отдалечаване от ценностите на Нежната революция. Управляващите защитават правото си да водят самостоятелна външна политика. Роберт Фицо прекрати военната помощ на Словакия за Украйна и се противопоставя на санкциите на Европейския съюз срещу Русия.

В изявление по повод годишнината Фицо заяви, че уважава свободата на събранията, но призова опозицията да не използва протестите за „разпространяване на омраза“. Премиерът каза още, че неговото правителство не е свързано със сериозни нарушения на човешките права или на правилата на демократическата конкуренция.

Протестите в Словакия се вписват в продължаващото политическо противопоставяне около курса на правителството, отношенията с Русия и състоянието на правовата държава. Опозиционните партии вече насочват кампанията си към парламентарните избори през 2027 г.

Източници: apnews.com, tasr.sk