Латвийският парламент одобри второто правителство на премиера Андрис Кулбергс. При гласуването в извънредно заседание на 17 ноември кабинетът получи 57 гласа „за“, 34 депутати гласуваха „против“.

Новата коалиция е съставена от „Обединен списък“ и „Национален алианс“. Двете формации имат общо 51 места в 100-членната Сейма, а допълнителна подкрепа при вота е дошла от депутати на опозиционната партия „Латвия на първо място“. Кабинетът е 44-ото правителство на Латвия и второто, оглавявано от Кулбергс.

Съставът на новия кабинет

Кулбергс ще бъде едновременно министър-председател и министър на климата и енергетиката. Раивис Мелнис запазва поста си на министър на отбраната, а дипломатът Гиртс Яунземс поема външните работи.

Едгарс Щелмахерс е назначен за министър на икономиката, Карлис Пургайлис – за министър на финансите, а Янис Домбрава остава начело на вътрешното министерство. Чеславс Батня ще ръководи образованието и науката, Наурис Пунтулис – културата, а Илзе Индриксоне – социалните грижи.

Кришс Липшанс става министър на транспорта, Виестурс Витовскис – на правосъдието, Нормундс Станевичс – на здравеопазването, Едгарс Таварс – на интелигентната администрация и регионалното развитие, а Едгарс Путра – на земеделието.

Акцент върху икономиката и сигурността

Правителствената програма предвижда ускоряване на икономическия растеж, ограничаване на държавните разходи и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Сред посочените приоритети са още укрепването на националната сигурност и подобряването на работата на държавната администрация.

Кулбергс заяви, че страната трябва да насочи по-голямо внимание към икономиката. „Пренебрегвали сме икономическите въпроси и именно там трябва да поставим акцента. Трябва да привлечем инвестиции“, каза премиерът пред журналисти в Рига, цитиран от Ройтерс.

Кабинетът планира да запази разходите за отбрана на равнище 5% от брутния вътрешен продукт и да развива местната отбранителна индустрия. Предвижда се също бюджетът за 2027 г. да бъде изготвен чрез повторна оценка на всяка разходна позиция.

До новото правителство се стигна след парламентарните избори през октомври, на които „Обединен списък“ спечели най-много места. Партията избра да се коалира с „Национален алианс“, докато „Ново единство“ и „Прогресивните“ останаха в опозиция.

Източници: in.marketscreener.com, rigatv.com