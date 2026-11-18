Съветът за сигурност на ООН ще проведе заседание за войната в Украйна на 23 ноември. Брифингът е насрочен за сутринта в Ню Йорк и е включен във временната програма на органа под формулировката „Поддържане на мира и сигурността на Украйна“.

Латвия, която председателства Съвета за сигурност през ноември, предварително обяви заседанието като среща на високо равнище. Все още не са публикувани окончателният списък на участниците, имената на ораторите и точният формат на дискусията.

„Ще продължим усилията си през целия ни мандат да държим Украйна високо в дневния ред, докато не бъде постигнат справедлив и траен мир“, заяви представителката на Латвия Санита Павлутя-Десландес.

Заседанието идва след ново предупреждение на ООН

На 9 ноември Съветът за сигурност обсъди ситуацията в Украйна на фона на засилващи се атаки срещу населени места и гражданска инфраструктура. ООН предупреди, че ударите по енергийни обекти увеличават риска за цивилното население с наближаването на зимата.

По данни, представени от ООН, от началото на пълномащабното руско нахлуване са потвърдени най-малко 17 968 цивилни жертви в Украйна, сред които 874 деца. Организацията уточнява, че реалният брой вероятно е по-висок, тъй като няма пълен достъп до всички засегнати райони.

На заседанието от 9 ноември ООН съобщи и за сериозни поражения върху енергийната инфраструктура. От международната организация призоваха за незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня и за подновяване на дипломатическите усилия.

Отделен дебат ще има на 24 ноември

Заседанието за Украйна на 23 ноември ще бъде последвано от отделен дебат на високо равнище на 24 ноември. Той е посветен на разрешаването на конфликти в ерата на бързите технологични промени и е определен от Латвия като основно събитие на нейното председателство.

Така в рамките на два последователни дни Съветът за сигурност ще разгледа както конкретната ситуация в Украйна, така и по-широкия въпрос за влиянието на новите технологии върху войните, международната сигурност и дипломатическите усилия за прекратяване на конфликтите.

Временната програма подлежи на промени, а допълнителни подробности за заседанието на 23 ноември се очаква да бъдат обявени от председателството на Съвета за сигурност.

Източници: securitycouncilreport.org, nationaltribune.com.au