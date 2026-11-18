Украйна нанесе сериозни щети на "любимия мост на кремълския диктатор" Владимир Путин през Керченския проток до Крим, пише УНИАН. Мисията беше специално разработена, "за да унижи руския лидер" преди срещата му с китайския лидер Си Дзинпин и американския президент Тръмп в Китай.

„Планирахме това като символичен жест преди срещата Тръмп-Путин-Си – за да покажем, че Путин е слаб“, каза един офицер, участвал в операцията. Операцията също така доказа, че Украйна вече не се нуждае от мрежите Starlink и Starshield на Илон Мъск, за да провежда ударни мисии, според The ​​Times. „Американците се опитаха да осакатят комуникациите ни, за да не можем да провеждаме подобни операции. Но тази мисия доказа, че можем да разработим собствени комуникационни канали за предаване на радиосигнали. За първи път в историята използвахме всички тези дронове, за да предаваме видеосигнали към ракетите – и те успяха да уцелят точно правилните точки на моста. Демонстрирахме, че сме способни да провеждаме подобни операции без Starlink“, подчерта офицерът.

Според украинските военни мисията е проведена като част от сложна съвместна операция. В него участваха ракетни войски и елитни оператори на дронове от 7-ми център за дълбок удар, известен като „Птиците на Мадяр“, заедно с 1-ва бригада за специални операции на Силите за безпилотни системи, Службата за сигурност на Украйна, ВМС и части от украинските сили за специални операции.

Украинска атака частично разруши моста. Пътното платно е рухнало, а железопътната част на съоръжението е повредена. Движението по моста е спряно.

Това е втора атака срещу Керченския мост в рамките на два дни. Съоръжението е ключова връзка между руската територия и Крим, който Москва окупира и анексира незаконно през 2014 г. Мостът има значение както за гражданския транспорт, така и за руската логистика към южния участък на фронта.

Киев обяви операцията за безпрецедентна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударът е финалната фаза на операция, подготвяна в продължение на няколко седмици. По думите му украинските сили са атакували моста, след като са отслабили руската противовъздушна отбрана и средствата за радиоелектронна борба около съоръжението.

„Напомняме на Русия, че войната винаги ще се връща там, откъдето е започнала“, заяви Зеленски.

Украинският държавен глава определи операцията като „безпрецедентна“. Киев публикува и видеозаписи, на които се виждат пораженията по моста, но независима пълна оценка на щетите не е представена.

Министърът на отбраната на Украйна Евгений Хмара беше попитан за атаката преди среща на контактната група за отбраната на Украйна във формат „Рамщайн“. Отговорът му беше кратък: „Тепърва започваме“.

Русия отговори с удари по мостове в Киев

След атаката Русия нанесе удари по два ключови моста в Киев, които пресичат Днепър. Украинските власти съобщиха, че движението по тях също е било ограничено заради оценка на щетите и мерки за сигурност.

Керченският мост беше открит през 2018 г. лично от Владимир Путин, който премина по пътната му част с камион. Съоръжението се превърна в символ на руското управление над Крим и в един от най-важните транспортни маршрути към полуострова.

Новата атака увеличава натиска върху руските логистични линии, докато Москва и Киев продължават взаимните удари по инфраструктура.

Източници: thetimes.com, rferl.org