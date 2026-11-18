Противовъздушната отбрана е основният приоритет на Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски по време на 37-ото заседание на Контактната група за отбраната на Украйна във формат „Рамщайн“. Той призова международните партньори да предоставят незабавно ракети прехващачи, с които да бъдат защитени украинските градове и население.

„ПВО. Това е нашият основен приоритет. Тя е алфата и омегата на отбраната ни. Нуждаем се от достатъчни доставки, за да защитим живота“, заяви Зеленски. Той участва в заседанието, проведено в Брюксел, чрез видеовръзка.

По думите му Русия продължава да атакува Украйна с реактивни дронове „Шахед“, крилати ракети и балистични ракети. „Светът разполага с достатъчно прехващачи. Те са в Америка, в някои европейски държави и при други наши партньори по света. Тези прехващачи не трябва просто да стоят в складове“, каза украинският президент.

Зеленски допълни, че ракетите трябва да бъдат включени в действащи батареи за противовъздушна отбрана, за да защитават градове, села и критична инфраструктура. Той посочи, че новите прехващачи се произвеждат по дълги графици, но Украйна се нуждае от тях „тук и сега“.

Предложение за размяна на ракети

Украинският президент предложи практическа схема за ускоряване на доставките. Киев иска да получи налични ракети прехващачи за системите „Пейтриът“ и IRIS-T от складовете на партньорите. В замяна Украйна ще предостави нови ракети, които вече е поръчала, след като те бъдат произведени и доставени.

Предложението е насочено към преодоляване на недостига на ракети за системите, които се използват срещу балистични и крилати ракети. Според Зеленски прехвърлянето на налични боеприпаси би позволило защитата на украинските градове да бъде засилена преди производството на новите количества.

Зеленски призова Съединените щати да не забавят съответните доставки. Той поиска също ракети за преносими зенитни комплекси и боеприпаси „въздух-въздух“ за украинските изтребители.

Нужни са и повече изтребители

На заседанието украинският президент постави като отделен приоритет доставката на повече F-16. По думите му наличните самолети участват в свалянето на руски дронове и ракети, но често са на техническо обслужване и не могат да изпълняват полети.

Украйна очаква също да засили присъствието на изтребители „Грипен“ и заявява интерес към френските „Рафал“. Зеленски посочи, че самолетите „Мираж“ могат да бъдат използвани по-бързо, докато подготовката за експлоатация на по-новите „Рафал“ ще изисква повече време.

Той предупреди, че всяко успешно руско попадение засилва натиска върху Украйна и прави Москва „по-агресивна, по-взискателна и по-малко склонна към компромиси“.

Източници: theguardian.com