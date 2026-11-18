Земетресение с магнитуд 5,3 разтърси Румъния през нощта. Епицентърът е бил на 8 километра северозападно от Нерейу, в окръг Вранча, а огнището е на дълбочина около 116 километра, съобщава Европейският средиземноморски сеизмологичен център. Трусът е регистриран в 02:48:54 часа местно време.

Трусът е станал в дълбоката сеизмична зона Вранча, чиито земетресения често се усещат на голяма територия заради дълбочината на огнището. Европейският средиземноморски сеизмологичен център е получил 18 сигнала от хора, усетили труса, при първоначалното обновяване на данните.

Трусът е усетен в Букурещ и в други райони на Румъния, както и в България - Русе, Варна - Молдова и Украйна, но към момента няма публикувана единна официална оценка, която да очертава пълния обхват на въздействието в трите съседни държави.

До публикуването на първите съобщения няма потвърдени данни за жертви, разрушения или сериозни материални щети. Оценките за магнитуда и дълбочината могат да бъдат прецизирани след допълнителната обработка на сеизмологичните записи.

Генералният директор на Националния институт за физика на Земята Константин Йонеску заяви, че „в момента земетресенията не могат да бъдат предсказвани“ с точен час и дата. Съществуващите системи могат да регистрират вече започнал трус и да осигурят кратко предупреждение преди пристигането на по-силните вълни в отдалечени райони, но не могат да посочат предварително кога ще се случи следващото земетресение.

За сравнение, най-силният трус в Румъния от началото на 2026 г. преди това беше с магнитуд 4,8 и беше регистриран във Вранча на 19 октомври. Той също беше усетен в Молдова и Украйна, без да бъдат съобщени жертви или сериозни щети.

Източници: paragraf.bg, digi24.ro, hotnews.ro