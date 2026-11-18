Руски атаки по украинския град Днипро раниха трима души и повредиха почетното консулство на Австрия. Сред пострадалите е 15-годишен тийнейджър. Ранените са откарани в градски болници, съобщи кметът Борис Филатов.

„В градските болници вече са доставени трима ранени. Лекарите правят всичко необходимо“, заяви Филатов, цитиран от „Украинская правда“. По думите му в девет многоетажни блока са счупени над 400 прозореца. Повредени са още гаражен кооператив, гимназия и около 25 частни къщи. В района на Краснопиля са разрушени и покриви на жилищни сгради.

Ударите по Днипро са част от поредица атаки срещу града и Днепропетровска област. В рамките на предходното денонощие при обстрели загинаха двама души, а най-малко 13 бяха ранени. На 17 ноември до вечерта в областта са пострадали общо 20 души, като 14 от тях са били в Днипро.

Седем безпилотника са навлезли в Молдова

Паралелно с атаките срещу украински региони седем безпилотника са нарушили въздушното пространство на Молдова. Пет от тях са паднали край населените места Келтуйтори, Погорничень, Погребень и Кухурещ де Жос, съобщи молдовското Министерство на отбраната.

За възможно падане на шести апарат е подаден сигнал от района на Окница, а седми безпилотник е изчезнал от системите за наблюдение край Леова, докато се е движел към границата. Полетите са регистрирани между 15:45 и 18:10 часа. На няколко места са изпратени специализирани служби, а терените са били отцепени.

В района на Наславча са открити останки от безпилотник на около 50 метра от границата с Украйна. Заради опасността временно е спряна работата на шест пункта по молдовско-украинската граница. Полет на авиокомпания „ФлайУан“ от Шарм ел Шейх до Кишинев също е променил маршрута си след временното затваряне на молдовското въздушно пространство.

139 бойни сблъсъка за едно денонощие

На фронта украинският Генерален щаб е отчел 139 бойни сблъсъка за денонощие. Най-интензивни са били боевете на Покровското направление, където са регистрирани 18 атаки. Настъпателни действия са отчетени още на Южно-Слобожанското, Лиманското, Славянското, Константиновското и Гуляйполското направление.

Според сводката руските сили са нанесли един ракетен и 63 авиационни удара, използвали са 212 управляеми авиобомби и 4850 дрона камикадзе, както и са извършили 1711 обстрела на населени места и украински позиции.

ООН отчита ръст на цивилните жертви

Мониторинговата мисия на ООН за правата на човека е потвърдила най-малко 372 убити и 1981 ранени цивилни в Украйна през октомври. Това е най-тежкият октомври по брой цивилни жертви от началото на пълномащабното руско нахлуване и с 95 процента повече спрямо октомври 2025 г.

Ракети и дронове с голям обсег са причинили 55 процента от жертвите. От въздушни бомби са загинали 92 души, а 331 са били ранени. За първите десет месеца на годината ООН е потвърдила смъртта на най-малко 2957 цивилни и раняването на 17 218 души.

„През първите десет месеца на тази година загинаха повече цивилни, отколкото през цялата 2025 г.“, заявява Даниел Бел от Мониторинговата мисия на ООН, призовавайки международната общност да не остава безразлична към последствията от войната.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua