Европейските държави настояваха да участват по-активно в преговорите за край на войната в Украйна, но предложението на Вашингтон разговорите да обхванат и бъдещето на европейската сигурност предизвика тревога в редица столици. Според европейски представители тази идея повтаря дългогодишното искане на руския президент Владимир Путин за промяна на сигурностната карта на континента и ограничаване на присъствието на НАТО.

Вашингтон заявява, че включването на Европа в следващите дипломатически формати е необходимо. Пратеникът на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър написа, че разговорите трябва да засягат „по-широките следвоенни договорености за сигурността в Европа“, наред с териториалните въпроси между Русия и Украйна.

Къшнър е подчертал, че НАТО ще остане централен стълб на европейската отбрана и че нито една държава не трябва да има право на вето върху съюзите и решенията за сигурност на друга. Помощник-говорителят на Белия дом Оливия Уелс заяви, че американското предложение цели да укрепи съществуващите механизми, като запази НАТО в основата им и създаде практически инструменти за предотвратяване на нов конфликт.

Европейските столици предупреждават за руски натиск

В Европа обаче предложението се възприема като възможност Москва да постави свои условия за бъдещето на континента. Кая Калас, върховният представител на Европейския съюз по външната политика, предупреди, че Вашингтон може да „влезе в капана на Москва“. Тя определи максималистичните руски искания като „наистина абсурдни“.

„Европа има система за сигурност — не се нуждаем от нова“, заяви германският външен министър Йохан Вадефул. Литовският му колега Кястутис Будрис посочи, че проблемът не е в правилата, а в това, че Русия ги нарушава. Канадският премиер Марк Карни също заяви, че сигурността на свободна Европа трябва да бъде определяна от европейските държави и НАТО, а не от Русия.

Бившият естонски президент Тоомас Хендрик Илвес определи идеята като „доста странна“. Според него пратениците на Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, които идват от бизнеса с недвижими имоти, нямат дипломатическия опит, необходим за разговори за сложната система за сигурност в Европа и отношенията с Русия.

Киев иска прекратяване на огъня преди нов ред

Украинският президент Володимир Зеленски определи обсъждането на европейската сигурност като опасно и заяви, че то не трябва да бъде основната тема. Киев посочва, че Русия не е в позиция да поставя подобни условия, след като повече от четири години не е успяла да постигне целите си във войната.

„На този етап най-много, което Путин може да договори, е справедливо прекратяване на огъня по настоящата линия на съприкосновение“, заяви украинският външен министър Андрий Сибига. По думите му Европа не се нуждае от нов ред за сигурност, защото вече има такъв, а Русия постоянно го нарушава.

Русия завзе Крим през 2014 г., а през 2022 г. започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. Киев и европейските му партньори обвиняват Москва и в саботажи, кибератаки и дезинформационни кампании срещу Запада.

Украйна и европейските ѝ съюзници настояват първо да бъде постигнато прекратяване на огъня, а след това да започнат същинските мирни преговори. Те предупреждават, че обсъждането на по-широки договорености за сигурността преди спиране на бойните действия може да позволи на Москва да представи продължаването на войната като последица от отказа на Киев и Европа да приемат руските условия.

Източници: nbcnews.com, apnews.com, cbsnews.com